دينا فؤاد: عودة شريهان أسعدتني.. ياسمين عبد العزيز نجمة لا تتكرر وواثقة من نجاح «اللي مالوش كبير» (حوار)

قالت الفنانة دينا فؤاد إن مسلسل "اللّى مالوش كبير" عمل مختلف وجديد على الدراما المصرية وجذبنى منذ قراءة المشهد الأول، فالعمل به مساحات تمثيلية كبيرة لكل أبطاله، وملىء بالمشاعر الإنسانية ويطرح قضية اجتماعية فى قالب تشويقى به كل عناصر الجذب للمشاهد العربى، كما أن أحداث العمل لا تقتصر على الحالة الشعبية، بل تتطرق للطبقة الارستقراطية فى المجتمع، وتكشف شكل حياة الناس داخل الأحياء الشعبية وفى المباني الفارهة.

أضافت النجمة الشابة، فى حوار صحفي مع جريدة الدستور، أن المسلسل تقدم فيه شخصية "قدرية": "لا أنكر أنى أحب التمرد على أدواري السابقة وتقديم أدوار مركبة لم يتم تقديمها من قبل مطلقًا، لذلك وافقت على تقديم قدرية خصوصًا أن السيناريو مكتوب بحرفية عالية جدًا وصاغه ببراعة الكاتب والسيناريست عمرو محمود يس.

وتابعت أنها تقدم شخصية "قدرية" في "اللي مالوش كبير" وهى فتاة بنت بلد، بسيطة متزوجة من "سيف الخديوى" يجسده النجم أحمد العوضى، ولديهما أبناء، وهى دائما تحب زوجها و"تحابى عليه" وتخشى على أولادها وعلى بيتها، ومع تطور الأحداث تحدث مفاجآت كثيرة للشخصية تضعها فى منافسة شرسة سيتفاجأ بها الجمهور، معتبرة أن هذه الشخصية نقلة فى مشوارها الفني: "الحمد لله تلقيت ردود فعل واسعة على عرض الحلقات الأولى، وللعلم فإن تقديم شخصية "بنت البلد" أمر مركب ومعقد جدًا، فبنت البلد التى قدمها نجيب محفوظ فى أعماله تختلف عن بنت البلد التى نراها الآن فى الشوارع والمنفتحةعلى السوشيال ميديا، كما تختلف شخصية بنت البلد من منطقة لأخرى فالبيئة عامل مؤثر قوى فى تكوين شخصية بنت البلد،واستعدادى لهذه الشخصية تم على مدار شهور عديدة لأن بنت البلد لم تعد محصورة فى ملابس معينة مثل الماضى، بل لديها طموح أعلى من امكانياتها وبداخلها صراع دائم بين ما تريد وما تستطيع تحقيقه.

وعن كواليس وأجواء التصوير، قالت الأجواء كانت حماسية وحرفية للغاية وجميلة جدًا، فالعمل يضم نخبة مميزة من نجوم العالمالعربى على رأسهم النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، والنجم أحمد العوضى، والنجم خالد الصاوى، وكل منهم له مدرسةخاصة فى التمثيل والأداء، ويثقلون خبرة الممثلين الذين يشاركونهم أى عمل فنى، وللحق فإن الأجواء كانت على درجة كبيرة من الود والتعاون فيما بيننا.

وعن تعاونها مع النجمة ياسمين عبد العزيز خلال كواليس وأحداث المسلسل أجابت: "ياسمين نجمة لا تتكرر كثيرًا، فهى نمبر 1 فى السينما وأفلامها تحقق أعلى الإيرادات وصاحبة تاريخ مشرف، وتعدالنجمة الوحيدة التى تصمد أمام النجوم الرجال فى شباك التذاكر، وكما هى فى السينما كذلك فى التلفزيون نجمة كبيرة ومميزة ومختلفة، وتمتاز شخصيتها بالبساطة وخفة الدم، وشخصية غزل التى تقدمها مركبة وصعبة جدا، وتحمل الكثير من المفاجآت، وأهم ما يميز النجمة ياسمين عبد العزيز أنها تهتم بكل تفاصيل العمل وتحرص على خروجه بشكل يليق د فى الوطن العربي.

وعن الدويتو مع النجم أحمد العوضى على مدار عامين متتاليين وهو هو مقصود أم لا أجابت: "أحمد العوضى نجم مهم وصاحب موهبة جبارة وكاريزما خاصة، ويعمل بجهد حقيقى لتوصيل رسالة المسلسل بصدق وبمشاعر حقيقية، والصدفة وحدها هى التى جمعتنا العام الماضى بمسلسل الاختيار فى دور زوجته، وهذا العام أيضًا أقدم دور زوجته، واعتقد أن بيننا كيمياء خاصة فى التمثيل، فقد نجحت شخصية "نسرين" التى جسدتها فى الاختيار وتم تكريمى من الرئيس السيسى عليها وهذا التكريم أفتخر به طول عمرى، وأتمنى أن تحقق شخصية "قدرية" نجاحا كبيرا أيضا.

ماذا عن تعاونك مع خالد الصاوى والمؤلف عمرو محمود يس والمخرج مصطفى فكرى؟

الأستاذ خالد الصاوى موهبة استثنائية ومن حسن حظى أنى أعمل معه إضافة للنجمة ياسمين عبدالعزيز والعوضى، واعتبر "اللى مالوش كبير" نقلة فنية كبرى فى مشوارى، أما عمرو محمود ياسين فهو سيناريست بارع وكاتب صاحب خيال خصب ونجح فى كل مسلسل قدمه على الشاشة، وأيضًا مصطفى فكرى فنان حقيقي ومخرج موهوب وله مدرسته الخاصة فى الإخراج، فهو مخرج بيحب الممثل الذى يقف أمامه، ويظهره فى أحسن شكل، وكذلك مدير التصوير أحمد زيتون "هايل" بمعنى الكلمة، وللأمانة "فريق" عمل المسلسل كله يستحق التحية والتقدير على ما بذلوه لخروج المسلسل بصورة جيدة وقوية أبهرت المشاهدين، كما أود أن أوجه الشكر لشركة سينرجى التى وفرت كل الإمكانيات اللازمة للعمل، كما أنها أعادت الريادة للدراما المصرية من خلال إنتاج متنوع ومحتوى هادف بمضمون مهم.

دينا فواد

ما هى توقعاتك لمسلسل "اللى مالوش كبير"؟

نجاح العمل مضمون لأنه تم بصدق وبأدق تفاصيل كما أن كل النجوم على رأسهم نجمة العمل المتميزة فى السينما والتلفزيون ياسمين عبد العزيز قدموا أدوارهم ببراعة شديدة، اضافة الى أن النص جذاب جدًا والأحداث مثيرة ومتلاحقة وغير متوقعة،ومع عرض كل حلقة يتفاجأ الجمهور بتغيير نمط الأحداث.

تابعنا شخصية "حنان" فى مسلسل "جمال الحريم" وهى تختلف تمامًا عن "قدرية" فكيف استطعتى إدارة هذا التنوع؟

كلمة السر فى التغيير بين هذه الشخصيات الصعبة والمركبة هى الدراسة، أعطى كل شخصية حقها فى الدراسة الجيدةوالوقوف على كل نقاط القوة والضعف، وبمجرد أن أنتهى من دراسة الشخصية الوافية يصبح من السهل على تجسيدها،وأراعى دائما التجدد فى طريقة أداء كل شخصية وتجسيد انفعالاتها وحركاتها وطريقة كلامها وتحركها وغيرها.



دينا فواد



ما العمل الذى تعتبريه "علامة مضيئة" فى مشوارك الفنى؟

سؤال صعب للغاية، في الحقيقة أعتبر كل أعمالى علامات مضيئة فى مشوارى لأن كل عمل أضاف لشخصية دينا فؤاد شيء، وكل عمل يختلف شكلاً وموضوعًا عن باقى الأعمال، وكل شخصية أجسدها أتمرد بها على نفسى وتخرج بشكل غير مسبوق، وخير دليل على ذلك تذكر الجمهور لأدوارى المختلفة فهذه هى بطاقة النجاح الوحيدة التى أعترف بها.

بما أننا فى شهر رمضان الذى شهد انطلاقتك على يد الراحل الكبير نور الشريف.. حدثينا عن سر حب الجميع للفنان الكبير؟

الأستاذ نور الشريف شخصية نادرة جدًا، وصعب أن تتكرر كثيرًا فى هذا الزمان، كان مثالا حقيقيا للتواضع، ونموذج نحتذىبه، فنان وأديب وفيلسوف ومخرج ومنتج، يحب الخير للجميع لذلك كل الناس تحبه، وجيلنا كله تتلمذ على يديه، هو من قدمنا وساعدنا وكنا نسير بفضل توجهاته، إنسان رائع، وفنان أروع، وبيعطى فرص حقيقية للناس، ويقف جنب المبتدئ، والشاشةالعربية ما زالت تنزف إثر فقدانها نجما مثقفا وعبقريا مثله الله يرحمه.



دينا فواد



استقبلت إطلالة النجمة شريهان بفرحة كبيرة فما السر وراء ذلك؟

شريهان دى الملكة، ملكة الفن وملكة قلبى، أيقونة الفوازير ونجمة الاستعراضات، تستطيع تدهشك وتذهلك ببساطة جدًا،موهبتها ليس لها حدود، شريهان تمثل لى حالة عشق خاصة فهى تذكرنى بالطفولة، ومن يقدر ينسى "حول العالم، عروستي،عالم ورق، صورة وفزورة، أم العريف، الخاطبة، وصندوق الدنيا، فوازير ألف ليلة وليلة" وغيرها، شريهان هى الملكة المتوجة على عرش الاستعراضات.