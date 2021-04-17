28 ألفًا و894 إجمالي عدد إصابات كورونا في الكونغو

سجلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ24 ساعة الماضية 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 28 ألفا و894 إصابة.



ونقلت صحيفة "ديجتال كونغو" المحلية، اليوم السبت، عن وزارة الصحة: إن إجمالي حالات الوفيات استقر عند 745 حالة بعد تسجيل صفر وفيات أمس.



وبلغ إجمالي حالات التعافي 25 ألفا و841 حالة،.بينما بلغت حصيلة عدد الحالات النشطة 2308 حالات.

أعلن نيكولاس سيمارد السفير الكندي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن بلاده خصصت دعما ماليا إضافيا بقيمة 5.3 مليون دولار كندي لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في قطاعي الصحة والتعليم.

وقال سيمارد، فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الكونغولية، أن هذا الدعم المالي يضاف إلى مساهمة كندا الإنسانية لجمهورية الكونغو الديمقراطية لهذا العام والتي أعلنت عنها وزيرة التنمية الدولية كارينا جولد في شهر يونيو الماضي وتقدر بـ 37.6 مليون دولار كندي من أجل تعزيز مكافحة فيروس (كوفيد ـ 19) وستنفق عبر المنظمات الإنسانية.

وأوضح السفير الكندي أن هذه الأموال ستضخ عبر ثلاثة مشروعات تنفذها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومركز التعاون الدولي للصحة والتنمية ومنظمة (War Child Canada) بالتعاون مع الشركاء الكونغوليين.

وأشار إلى أن الاستثمار الكندي في هذه المشروعات يؤكد نهج بلاده المعروف في المساعدات الدولية، لأن هذا الوباء قد يؤدي إلى انتشار عدم المساواة ويطيح بمكتسبات التنمية.

وشدد السفير الكندي على أن بلاده ستواصل دعم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى لقاح لحماية صحة وأمن الكنديين وشعوب العالم أجمع، مشيرا إلى أن 55 لقاحا يجري اختبارها حاليا في كندا.

بينما أعلن اتيني لونغوندو، وزير الصحة العامة الكونغولى، إرجاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلى أجل غير مسمى، والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم في كينشاسا.

وحسب الصحف المحلية الصادرة، الاثنين الماضي، قال اتني لونغوندو إن جمهورية الكونغو الديمقراطية "ستعلق، كإجراء احترازي، موعد بدء الحملة بلقاح أسترازينيكا، وذلك على غرار ما قامت به العديد من الدول الأوروبية من تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية- السويدية، ضد فيروس كورونا بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم وتسجيل حالات وفاة.

وتابع قائلا: "حتى اليوم لا توجد أدلة على أن تلك الأعراض مرتبطة باللقاح"، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت عدم وجود أي صلة بين تلك الجلطات واللقاح، وأنه لا يشكل خطرا على البشر، فإن حكومة كينشاسا ستبدأ حملة التطعيم.

يشار إلى أن جمهورية الكونغو تلقت 1.7 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في إطار برنامج كوفاكس، التابع لمنظمة الصحة العالمية، لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة الفيروس.