السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع عامل نظافة أثناء عبور طريق الأتوستراد بالخليفة

صوره ارشيفية لحادث
صوره ارشيفية لحادث مروري

لقي عامل نظافة مصرعه أثناء عبوره طريق الأتوستراد في مطلع كوبري التونسي بالخليفة عقب اصطدام سيارة ملاكي به، أودت بحياته في الحال.
كانت البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من رجال مباحث قسم شرطة الخليفة يفيد بتلقيهم بلاغًا من شرطة النجدة بوجود مصادمة مطلع كوبري التونسي طريق الأتوستراد دائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم (أ ق ص / ٢٦٧٨ ) ماركة فيرنا قيادة المدعو "محمود راجح" ٣٢، سائق، ومقيم المنشية الجديدة المعصرة، وأثناء سيره بطريق الأتوستراد أعلى  كوبري التونسي اتجاه المعادي اصطدم بأحد المارة أثناء عبوره الطريق مما أدى لوفاته بالحال، وتبين أن المتوفي يدعي "حسن فؤاد سيد" ٣٥ سنة، عامل نظافة بحي الخليفة ومقيم بشارع البطل أحمد عبدالعزيز مركز الخانكة قليوبية.
وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أمر بالتحفظ على السيارة والسائق وإخطار النيابة العامة التى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٩٠ جنح الخليفة٢٠٢١.

عامل نظافة الأوتوستراد مصرع عامل تصادم

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