ضرب الإنجليز وبراءة هبة مجدي.. تفاصيل الحلقة الخامسة من «موسى»

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل موسي الذي يقوم ببطولته محمد رمضان ويعرض على شاشة قناة دي إم سي بمشهد محاولة البحث عن براءة (شفيقة) الفنانة هبة مجدي شقيقة موسى تلك الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان حيث ذهبت مع النسوة إلى الكاهن الذي أظهر براءتها بشكل نهائى من تهمة الزنا التي اتهمت بها من زوجها (حمدي الوزير) وكانت معهم كبيرة الغجر الفنانة فريدة سيف النصر.

ضمن أحداث الحلقة الخامسة، واصل موسي الانتقام من الإنجليز بمعاونة مطاريد الجبل وقام بالهجوم علي أحد المخازن الخاصة بهم والتي وجدوا فيها الأموال والذهب والأثار وقال في ها المشهد جملة : “خير البلد رجع لأهلها”.

وظهر شيخ البلد الشخصية (رياض الخولي) وهو يسلم الإنجليز بعض الآثار والزئبق الأحمر وتفاوض معهم علي المبلغ المالي الذي سيأخذه تجاه تسليمهم الأثار.

يشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما يشارك الفنان يحيي الفخراني بمسلسل «نجيب زاهي زركش» وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية .

مسلسل موسي بطولة كل من سمية الخشاب ومنذر رياحنة وتارا عماد وهبة مجدي وعارفة عبدالرسول ورياض الخولي ومحمد أحمد ماهر وعبير صبري ومصطفي غريب وسعد المختار وضياء عبدالخالق ونجيب بلحسن وماجدة منير وآخرون وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن ومن إخراج محمد سلامة ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وينتهي رمضان من تصوير المسلسل بالكامل في العاشر من رمضان المقبل بعد ما يقرب بمن ثلاث اشهر تصوير ما بين الإسكندرية والصعيد والقاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.