التاريخ القبطي اليوم.. قراءات الكنيسة بشكل مفصل لـ9 برمودة

تعرف على قراءات الأقباط اليوم 9 برمودة

تتمّم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، قراءات وطقوس اليوم 9 من شهر برمودة ثامن شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء، حيث تقرأ الكنيسة عدة قراءات على النحو التالي:

- باكر: مزامير 79 : 8 – 9 + متى 9 : 1 - 8.

- قراءات القداس:

البولس: افسس 4 : 1 - 7.

الكاثوليكيون: 1 بطرس 1 : 13 - 21.

الإبركسيس: أعمال 27 : 9 - 26.

السنكسار: ظهور أية على يد البابا سانوتيوس الخامس والخمسين الاسكندرى + نياحة القس زوسيما الراهب.

الإنجيل: مزامير 32 : 1 – 2 + مرقس 10 : 46 - 52.

وشهر برمودة هو أحد أشهر الصيف في السنة القبطية، وهو الثامن في ترتيب أشهر السنة القبطية التي تبدأ في شهر سبتمبر بشهر توت، الذي يعقبه بابة، ثم هاتور، ثم كيهك، ثم طوبة، ثم أمشير، ثم برمهات، ثم برمودة الحالي.

ـ سبب تسمية شهر برمودة

وسُمّى بذلك الاسم نسبة إلى (رينو) إله الرياح القارصة أو إله الموت، ويصور أحيانا بصورة أفعى نسبة إلى رموتة الأفعى المقدسة إله الحصاد لأن فيه تنضج المزروعات، ويقحل وجه الأرض لأنه موسم الحصاد، وتعتبر أبرز أمثال الشهر: "برمودة دق بالعاموده" في إشارة إلى أجواء الحصاد، وأن أشهر ما يتميز به شهر برمودة هو الورد والزهور.

- التقويم القبطي

والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريون قديمًا منذ عهد المصريين القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم، وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم، وأعقبه الإمبراطور الروماني قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للإمبراطورية فيما بعد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أطول أصوامها المتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن الأكل والشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.