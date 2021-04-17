محافظ أسوان يشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية (صور)

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على رؤساء المراكز والمدن ومسئولى المديريات الخدمية بمتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية من خلال تكثيف الحملات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية للمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لدور العبادة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك لمنع إنتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

محافظ أسوان يشدد على تطبيق للإجراءات الوقائية للحد من كورونا



وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للمرور الميدانى على كافة القطاعات الخدمية، بجانب تشديد الرقابة على الإلتزام بإرتداء المواطنين الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام وإلتزام السائقين بمستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى المرور على المطاعم والمقاهي ومتابعة نسب الإستيعاب المحددة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.



وفى نفس السياق شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان لجنة ميدانية لتفقد المنشآت التى تستخدم وتزاول أنشطتها باستخدام مواد خطرة برئاسه مساعد رئيس المدينة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية للمنشآت المخالفة للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.



جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد وجه رؤساء المراكز والمدن ، وأيضاً مسئولى الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم و الكافيهات والورش ، والتي بدأ تطبيقها من اليوم في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وشدد عطية، على تطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة ، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الإنضباط والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك ضمن مجهودات محافظة أسوان لتنفيذ قرارات وتعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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