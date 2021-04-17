محافظ الغربية يتابع الالتزام بتدابير الوقاية: نناشد الجميع توخي الحذر

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بجولة تفقدية في مدينة طنطا لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا داخل المحال التجارية وكذلك مدى التزام المحال بالتراخيص المحددة لهم، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثاني.

شملت الجولة تفقد شوارع، البحر، النحاس، المحطة، المديرية، السكة الجديدة، الجلاء، سعيد، محب، الحلو، الكورنيش، بطرس، توت عنخ آمون ،حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء بتحرير محاضر المخالفين ورفع كافة الإشغالات بالشارع والمتعدية على حرم الطريق العام والمتسببة في عدم سيولة الحركة المرورية، كما وجه إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وخاصة في محيط السيد البدوي.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع ٢٥ الجلاء موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف قبل ٣٠ يونيو، وكذلك أعمال رصف كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة من كوبري قحافة وحتى نهاية شارع الأشرف.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين وأصحاب المحال التجارية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وذلك حرصا علي سلامتهم وسلامة عائلاتهم



وعلي جانب آخر تعرضت منطقة الطريق السريع مصر إسكندرية الزراعي امام مدخل كفر عصام بمدينة طنطا شلل تام لحركة تسيير السيارات بسبب انتشار التكاتك وتوقفهم امام السيارات في الاتجاهين ما ادي إلى مشادات كلامية تصاعدت إلى مشاجرات بسبب توقف السيارات مدد طويلة دون تحرك.

وطالب اهالي محافظة الغربية عامة ومدينة طنطا خاصة بتدخل اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية والعميد عمرو رافت مدير مرور الغربية لسرعه التحرك ضد أصحاب مركبات التوك توك واعادة النظام المروري لهذه المنطقة وتسسير الحركة المرورية للطريق السريع، مما لها اثر كبير علي إعاقة حركة الطريق السريع وقد تتسبب في وقوع الحوادث.