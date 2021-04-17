السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا
رابط تسجيل لقاح كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر، من الأسئلة الشائعة التي حظيت باهتمام كبير من جانب المواطنين، خلال هذه الفترة، عبر محركات البحث الشهيرة،  بعد أن قامت وزارة الصحة بإطلاق منصتها الإلكترونية للتجسيل عليها لتقلى لقاح كورونا المستجد، حيث أولت اهتمامًا كبيرًا بفئة أصحاب الأمراض المزمنة، والأطقم الطبية التي تعتبر الفئات الأولى بالتطعيم، وفقا لما أكدته الوزارة.

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر

ويمكن للمواطن الذي يرغب في الحصول على تطعيم كورونا الدخول من خلال الرابط التالي (من هنا) حيث بدأت عمليات التسجيل خلال الفترة الماضية، حيث كشفت وزيرة الصحة، أنه تم تخصيص 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية، إذ يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، ومن المقرر أن ترسل وزارة الصحة رسالة لكل مواطن قام بالتسجيل عبر الموقع، موعد حصوله علي اللقاح والمكان، وفقا للبيانات التي قام بإدخالها خلال عملية التسجيل.

كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا


الطريقة الأولى للمواطن الذي يمكنه التسجيل بها للحصول على لقاح كورونا من خلال الدخول عبر الموقع، وإدخال كافة المعلومات المتعلقة به من السكن والاسم والعنوان والحالة والسن والرقم القومي والهاتف المحمول وغيرها من البيانات، والطريقة الثانية، وهي أن يقوم بعد ذلك بالتسجيل في الوحدات الصحية التي توجد بالمراكز والقرى حيث تقوم بكتابة أسماء المواطنين الذين يريدون الحصول على اللقاح، وأما عن الطريقة الثالثة والأخيرة، وهي الخط الساخن لتلقي طلبات المواطنين عبر أرقام وزارة الصحة.

الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح كورونا


حددت وزارة الصحة عدد من الفئات، تمنع من الحصول على لقاح كوروتا، وهم: الأطفال ما دون الـ 18 عامًا، والأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وأصحاب المناعة الضعيفة، والأشخاص المسافرين للخارج، والسيدات الحوامل والمرضع.


الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا


وبعد معرفة رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر، هناك عدد من الفئات التي سرعان ما تتعرض لفيروس كورونا، إذا لم تتخذ الاجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للوقاية من الفيروس ومنع انتقال العدوى، حيث تعتبر الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس، تليها الأطقم الطبية بشكل عام، هى الأكثر عرضة لالتقاط الفيروس، إضافة إلى المصابين بأمراض مزمنة، منها: السكري، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض الصدرية المزمنة، مرضى الفشل الكلوي، ومرضى الأورام، وكبار السن، والذين عندهم نقص في المناعة.

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