قائمة الزمالك.. كارتيرون يحشد القوة الضاربة أمام الأهلي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة الأهلي، حيث جاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبوجبل
خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح - عبدالله جمعة
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.