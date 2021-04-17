السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

قائمة الزمالك.. كارتيرون يحشد القوة الضاربة أمام الأهلي

جريدة الدستور

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة الأهلي، حيث جاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبوجبل
خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح  - عبدالله جمعة 
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي 
خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

الزمالك الاهلى كارتيرون موسيمانى القمة المصرية الدورى المصرى

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