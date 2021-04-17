الإحصاء :166 مليار أنفقتها الدولة على الصحة خلال عامين

زيادة 28% خلال عام..

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الإنفاق العام للدولة على الصحة بلغ 166.5 مليار جنيه خلال عامى 2019-2020 و2020-2021، حيث سجلت مخصصات الصحة ارتفاعًا بنسبة 28% خلال عام، ليصل إلى حدود 93.5 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالى مقابل 73.063 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن نسبة الإنفاق على الصحة إلى الإنفاق العام شهدت ارتفاعات مطرده بداية من عام 2018-2019 لترتفع من 4.3% لـ 4.6% عام 2019-2020 وصولًا إلى 5.5% خلال عام 2020-2021، بعد أن سجلت سلسلة تراجعات خلال الفترة بين عامى 2014/2015 – 2018/2019، حيث هبط حينها نسبة الإنفاق من 5.4% لـ 5.2% ثم 5% و4.5% و4.3%.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن الإنفاق العام للدولة بمختلف القطاعات سجلت تنامى مستمر لتكسر حاجز التريليون جنيه خلال السنوات الأخيرة، وصولًا إلى 1.7 تريليون جنيه خلال الموازنة الحالية للعام المالى 2020-2021 مقابل 15.7 تريليون جنيه خلال موازنة العام السابق عليه 2019-2020.

وتطرق تقرير الإحصاء إلى عدد من المؤشرات الخاصة بأداء قطاع الصحة ما بين ارتفاع عدد المرضى المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة إلى 3.6 مليون مريض سنويًا ، يتركز معظمهم بتخصصات الباطنة بعدد 2.7 مليون مريض بنسبة 75.7%، أورام بعدد 324.9 ألف مريض بنسبة 9%، كما بلغت تكاليف العلاج 10.3 مليار جنيه بمتوسط تكلفة 2.8 ألف جنيه للمريض الواحد.

ولفت التقرير إلى أن توسع الدولة فى مراكز الإسعاف على مستوى الجمهورية ليبلغ عددها 1516 مركز إسعاف بجميع المحافظات بمتوسط 65 مركز إسعاف لكل ألف من السكان، ويتركز العدد الأكبر من مراكز الإسعاف فى محافظة القاهرة بعدد 141 مركز، يليها محافظة الجيزة بعدد 104 مركز إسعاف، ثم محافظة الشرقية 89 مركز إسعاف، ومحافظة الدقهلية بعدد 87 مركز إسعاف.

كما لفت التقرير إلى إجمالى عدد الوحدات الصحية التابعة للقطاع الحكومى بلغت 652 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، يتركز العدد الأكبر منها بمحافظات القاهرة بعدد 256 وحدة صحية، الدقهلية 134 وحدة صحية، الجيزة 124 وحدة صحية، وبلغ عدد الأسرة بالوحدات الصحية 92.5 ألف سرير.