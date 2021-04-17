«نسل الأغراب»: احتدام الصراع بين أحمد السقا وأمير كرارة في الحلقة الخامسة

يتواصل الصراع ويحتدم بين الفنان أمير كرارة وأحمد السقا في أحداث مسلسلهم الدرامي الجديد الذي يحمل اسم نسل الأغراب المشارك ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني الجاري.

تشهد الحلقة الخامسة المقرر عرضها مساء اليوم العديد من المفاجآت حول المكان الذي تتواجد فيه والدة غفران الغريب الذي يجسده أمير كرارة والتي قام باختطافها "عساف الغريب" الذي يجسده النجم أجمد السقا.

قصة مسلسل نسل الأغراب

تدور قصة مسلسل نسل الأغراب في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.

يجسد أحمد السقا في نسل الأغراب دور شخص يدعى غفران الغريب بينما أمير كرارة يقدم دور عساف الغريب، وبالرغم من قرابتهما إلا أن خلافات تنشب بينهما تصل إلى حد الصراعات الدامية بين الشخصين حول السيطرة على البشر والأموال والنساء من خلال الصراع على الفنانة مي عمر في العمل الجديد، والمختلف في العمل أن الشخصيتين المتصارعتين تنتميان إلى فئة أدوار الشر والصراع بينهما وليس الصراع بين الخير والشر.

أبطال وصناع مسلسل نسل الأغراب

مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامى ويشارك في بطولته بجانب أحمد السقا، وأمير كرارة فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى ومي عمر.

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

يعرض مسلسل نسل الأغراب على قناة ON الفضائية وذلك في الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد في الساعة الرابعة والنصف صباحًا، وفي تمام الساعة الثانية عصرًا.

كما يعرض مسلسل نسل الأغراب على قناة قناة ON دراما في تمام الساعة التاسعة مساء ويعاد في تمام الساعة الساعة العاشرة والربع صباحا، والثالثة والنصف عصراً.