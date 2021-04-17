السبت 17 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل النمر لمحمد إمام والقنوات الناقلة له

بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر لمحمد إمام

تتصاعد وتيرة أحداث مسلسل النمر، الذي يخوض بطولته محمد إمام في إطار من التشويق والإثارة والغموض حول شخصية الفنان الشاب داخل المسلسل الرمضاني .

«الدستور» يقدم مواعيد عرض «النمر» والقنوات الناقلة له:

يعرض مسلسل النمر للنجم محمد إمام على عدد من القنوات الفضائية وهى فضائية الحياة، إضافة إلى قناة أبو ظبي.

مواعيد عرض المسلسل على قناة الحياة

العرض الأول للحلقة في العاشرة والربع مساءً.

الإعادة الأولى للعمل في تمام الساعة الثانية صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية إلا ربع مساء.

تردد قناة الحياة الفضائية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12206.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي v.

- الاستقطاب: FEC.

- معاكل التصحيح: 56.

تردد قناة الحياة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12207

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: عمودي

- معامل التصحيح: 3 / 4

مواعيد عرض مسلسل النمر على قناة أبو ظبي الفضائية

العرض الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة صباحا.

 الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساء.

تردد قناة أبو ظبي الفضائية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12467.

- الإستقطاب: أفقي.

- معدل تصحيح الخطأ ¾

- معدل الترميز 27500.

أبطال وصناع مسلسل النمر

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد حلاوة، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وظهر محمد إمام في الحلقات الأولى من مسلسل الاختيار 2 الذي يخوض بطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي في عدد من المشاهد التي شارك بها في الجزء الأول من العمل الذي عرض في رمضان الماضي والتي كان يجسد خلالها شخصية أحد ضباط الجيش الذين استشهدوا في هجوم إرهابي على كمين البرث بسيناء.

تتر مسلسل النمر مسلسل النمر مواعيد عرض مسلسل النمر الفنان محمد إمام النجم محمد إمام تردد قناة الحياة

مواد متعلقة

«النمر» الحلقة 4.. سرقة محمد رياض وخالد أنور يرفض زواجه من ولاء الشريف

كرم ونوح ورجب والأخ سليمان وجمعة.. محمد إمام بـ5 أسماء فى النمر

مؤلف «النمر»: ثالث تعاون مع محمد أمام.. والحلقات المقبلة مفاجأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب ظهورها فى «الاختيار 2».. تعرف على كيفية سقوط متهمى «خلية أطفيح الإرهابية» (تفاصيل)

بـ1.8 مليار يورو.. تفاصيل اتفاقية إنشاء «مونوريل» العاصمة الإدارية

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

تفاصيل اندلاع حريق في «القومية العربية» بالجيزة

تشكيل إجبارى للأهلى أمام الزمالك فى ظل غياب 9 لاعبين عن القمة

«السائق أقر بعدم تشغيل المكابح».. النيابة تعلن تحقيقات حادث قطار الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«فاينانشيال تايمز»: صراع الظل بين إسرائيل وإيران تحول إلى العلن

مسئول فلسطينى: الاعتداءات فى الأقصى والقدس مسألة لا تتوقف

28 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين