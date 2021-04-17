مواعيد عرض مسلسل النمر لمحمد إمام والقنوات الناقلة له

تتصاعد وتيرة أحداث مسلسل النمر، الذي يخوض بطولته محمد إمام في إطار من التشويق والإثارة والغموض حول شخصية الفنان الشاب داخل المسلسل الرمضاني .

«الدستور» يقدم مواعيد عرض «النمر» والقنوات الناقلة له:

يعرض مسلسل النمر للنجم محمد إمام على عدد من القنوات الفضائية وهى فضائية الحياة، إضافة إلى قناة أبو ظبي.

مواعيد عرض المسلسل على قناة الحياة

العرض الأول للحلقة في العاشرة والربع مساءً.

الإعادة الأولى للعمل في تمام الساعة الثانية صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية إلا ربع مساء.

تردد قناة الحياة الفضائية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12206.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي v.

- الاستقطاب: FEC.

- معاكل التصحيح: 56.

تردد قناة الحياة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12207

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: عمودي

- معامل التصحيح: 3 / 4

مواعيد عرض مسلسل النمر على قناة أبو ظبي الفضائية

العرض الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساء.

تردد قناة أبو ظبي الفضائية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12467.

- الإستقطاب: أفقي.

- معدل تصحيح الخطأ ¾

- معدل الترميز 27500.

أبطال وصناع مسلسل النمر

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد حلاوة، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وظهر محمد إمام في الحلقات الأولى من مسلسل الاختيار 2 الذي يخوض بطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي في عدد من المشاهد التي شارك بها في الجزء الأول من العمل الذي عرض في رمضان الماضي والتي كان يجسد خلالها شخصية أحد ضباط الجيش الذين استشهدوا في هجوم إرهابي على كمين البرث بسيناء.