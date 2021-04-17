السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

هل يجوز الصيام على جنابة حتى الظهر؟.. جمهور العلماء يُجيب

الصيام
الصيام

من الأسئلة الشائعة، والتي وجدت اهتمامًا كبيرًا من جانب رواد التواصل الاجتماعي، عبر محركات البحث الشهيرة هل يجوز الصيام على جنابة حتى الظهر؟ حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الحكم الشرعي حول الجنابة، من خلال علماء الدين، حيث أوضحوا للناس جميع أمورهم الدينية، وبما فيهم الصيام وخاصة أننا في شهر رمضان الكريم، فهناك العديد منهم يخاف على إفساد صومه، لذا يرغب في معرفة الدين بشكل صحيح.


"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة الحكم الشرعي حول الصيام على جنابة حتى آذان الظهر، حسبما أفادت دار الإفتاء وجمهور العلماء.

هل يجوز الصيام على جنابة حتى الظهر؟


ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها حول الصوم على جنابة حتى آذان الظهر، فقد أكدت أنه يصح الصيام وعلى الفرد الاغتسال، واستدلت بما ورد في صحيح البخاري (1926) صحيح مسلم (1109) عن عَائِشَةَ، وَأُمّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ».

اختلاف العلماء حول صيام الجنب


اختلف العلماء في الرجل الذي يجامع زوجته قبل الفجر ثم يطلع عليه الفجر وهو جنب، هل يصح صومه، و يلزمه الغسل قبل طلوع الفجر؟ فقيل يصح صوم الجنب مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة.


وقيل: لا يصح صومه مطلقًا وهو ما روى عن أبى هريرة وسالم بن عبدالله والحسن البصري، وقيل آخرون، إن أخر الاغتسال لغير عذر بطل صومه وهو قول عروة بن الزبير، وقيل بعض العلماء، يصح في النفل دون الفرض وهو قول إبراهيم النخعي.

 

هل يجوز الصيام على جنابة حتى الظهر، وبناء على ما قاله جمهور العلماء، فإنه يصح صيام الجنب، والدليل على ما قالوه قوله تعالى:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ).

 

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