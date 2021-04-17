الرئيس السيسي يوجه بسرعة إنجاز المشروعات القومية لتحقيق التنمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترسيخ الاعتماد على مسارات وآليات العمل الجديدة التي جرى اتباعها في إنجاز المشروعات القومية، خلال السنوات الماضية خارج النطاق التقليدي في التخطيط والتنفيذ؛ بما أدى إلى سرعة وجدارة الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، وتحقيق نتائج تنموية تمهد الطريق أمام مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بالمدن الجديدة وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات وتطوير العشوائيات.

