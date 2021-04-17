السبت 17 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق يلتهم 3 حظائر مواشي بالمنوفية (صور)

حريق يلتهم ٣ حظائر
حريق يلتهم ٣ حظائر مواشي بالمنوفيه

التهم حريق منذ قليل 3 حظائر مواشي بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بالمنوفية، أدى إلى نفوق. 4 مواشي خاصة بالفلاحين قبل أن يحاول الأهالي السيطرة على الحريق المروع وإبلاغ الحماية المدنية.


وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز منوف، يفيد استقبال بلاغ بوجود حريق في 3 حظائر للماشية بقرية منشأة سلطان التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية في منوف، لإرساله سيارتها لإخماد الحريق ومنع انتقاله إلى أماكن أخرى.

 

وبالانتقال والفحص إلى محل الحريق تبين للقوة الأمنية من مركز شرطة منوف، نفوق 4رؤوس ماشية، في حريق نشب في 3 حظائر ماشية، ولم يتسبب في أي إصابات بشرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وسؤال الأهالي للإدلاء بشهادتهم حول الواقعة، لمعرفة سبب الحريق، وتحرير المحضر اللازم وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وكان قد أتمكن رئيس مباحث مركز منوف من ضبط سائق توكتوك  كان قد أقدم على قتل شاب في مركز منوف بسبب خلافات الجيرة، في واقعة حملت معاها الغضب من الأهالي كونها جريمة قتل في نهار رمضان، وبعيدة عن أخلاقيات المصريين في الشهر الكريم.


البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة منوف، بلاغًا بإقدام سائق توكتوك على قتل شاب جار له، بسبب خلافات الجيرة، ونشوب مشاجرة فيما بينهم وصلت إلى قتل في نهار رمضان، وعلى الفور أبلغ الأهالي مركز شرطة منوف، لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتحقيق في الواقعة.

 

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل "م، ع، ا" 24عام، على يد "خ، م، ن" 39عام سائق توكتوك ومقيمان دائرة المركز، في جريمة قتل بنهار رمضان، وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى مقر البلاغ بقيادة الرائد مراد أبو الدهب، رئيس مباحث المركز، وتم القبض على المتهم.

 

حرر ضباط مركز شرطة منوف محضرًا بالواقعة، واتخذت وتم استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في جريمة القتل.

 

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