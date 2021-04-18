الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أصحاب المحال والمقاهي عن مواعيد الغلق الصيفي: «ملتزمين لحد ما الأزمة تعدي»

أصحاب المحال والمقاهي
أصحاب المحال والمقاهي

بدأ اليوم تطبيق مواعيد غلق المحال والورش بالتوقيت الصيفي، حيث يتم فتح المحال المحال التجارية والمولات باستثناء المطاعم والكافيهات من ٧ صباحا حتى ١١ مساء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة لتغلق ١٢ منتصف الليل.

ومن المقرر فتح وغلق المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة في المولات التجارية من ٥ صباحا حتى ١ صباحا، بينما سيتم فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية الموجودة في أماكن سكنية من ٨ صباحا حتى ٧ مساء عدا الموجودة في الطرق ومحطات الوقود.

وتستثني تلك المواعيد من محال البقالة والمخابز والصيدليات ضمن الإجراءات الدولة التي وضعتها للحد من انتشار  
فيروس كورونا.


ورصدت "الدستور" آراء أصحاب المحال والتجار حول مواعيد الغلق والفتح بالتوقيت الصيفي ومدى تفاعلهم معه، والتي جاءت على النحو التالي:

«ملتزمين بالقرارات لحد ما الأزمة تعدي».. هكذا علق صاحب إحدى محال الأدوات الكهربائية على مواعيد الفتح والغلق بالتوقيت الصيفي، وأكد أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا من أجل سلامة المواطنين والحد من تفشي الفيروس.

وطالب كافة المواطنين وأصحاب المحال بضرورة الالتزام بتلك المواعيد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم داخل المحال.

ومن جانبه، أوضح «محمد» مسئول عن إحدى محال البقالة، أنه من الفئات المستثني عليه تطبيق مواعيد الغلق والفتح، لافتا إلى أنه يقوم بين الحين والآخر بتعقيم المحل الخاص به حرصا على سلامته وسلامة الزبائن.

وتابع أنه يقوم خلال مواعيد الفتح والغلق بدعوة أصحاب المحال الآخرى بالالتزام بالمواعيد وعدم مخالفة التعليمات لحين يتم التخلص من الأزمة الحالية لتعود الحياة لطبيعتها مرة أخرى.

وأضاف صاحب إحدى المقاهي أن مواعيد الفتح والغلق جاءت تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم والذي تكثر فيه التجمعات الأمر الذي لابد من كافة أصحاب المحال الحرص منه لعدم تفشي الفيروس بينهم.

واستكمل حديثه أن خلال شهر رمضان الكريم يبدأ العمل عقب الأفطار ومواعيد الغلق والفتح الجديدة جاءت لصالح أصحاب المحال والذين يعتمدون بشكل كلي على العمل ليلا وليس بالنهار.

أصحاب المحال والمقاهي
أصحاب المحال والمقاهي
أصحاب المحال والمقاهي
أصحاب المحال والمقاهي
أصحاب المحال والمقاهي
أصحاب المحال والمقاهي
أصحاب المحال والمقاهي
أصحاب المحال والمقاهي
أصحاب المحال والمقاهي
أصحاب المحال والمقاهي
أصحاب المحال والمقاهي
أصحاب المحال والمقاهي
مواعيد الغلق والفتح التوقيت الصيفي كورونا فيروس كورونا استمرار الاجراءات الاحترازية

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