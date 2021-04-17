«محلية أسوان» توجه برفع مستوى النظافة وأصلاح أعطال أعمدة الكهرباء (صور)

أجري العميد عادل شرشر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم السبت، جولة ميدانية على أحياء شرق والصداقة الجديدة لمتابعة الأعمال الجارية على أرض الواقع.

وتضمت جولة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، المرور على المناطق التالية: حي شرق المدينة وحي الصداقة الجديدة، وجاء ذلك في أطار متابعة أعمال النظافة والكهرباء.

وبعد الانتهاء من جولته الميدانية، وجه العميد عادل شرشر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برفع مستوى النظافة للمدينة بالكامل وإصلاح جميع أعطال أعمدة الانارة وتغطية الأسلاك المكشوفة خارج الأعمدة، وذلك بهدف تأمين المواطنين والأطفال المارة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

محلية أسوان توجه برفع مستوى النظافة وأصلاح أعطال أعمدة الكهرباء

ويأتي ذلك ضمن مجهودات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد عادل شرشر رئيس الوحدة، في العمل علي تجميل المدينة من خلال أعمال المتابعة المستمره، وفرض السيطرة ومنع العشوائية في الأسواق، بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانه بشكل دوري لاعمدة الانارة.

كما أن هناك دورًا بارزًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حل المشكلات التي تواجه المواطنين، وذلك عقب التعرف عليها، حيث يحرص العميد عادل شرشر رئيس الوحدة على عقد اللقاءات مع المواطنين في مكتبه للاستماع إلى مشكلاتهم إيجاد الحلول لها.

كما أن هناك صفحة رسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك''، وتحرص من خلالها نشر جميع الأخبار المتعلقة بالمجهودات التي تقوم بها الوحدة بشكل يومي، سواء تضمنت لقاءات أو متابعات نواب رئيس الوحدة للأعمال المتعدد، من الحملات المرورية على الأسواق لرصد المخالفات ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة أعمال الصيانه والاناره، بالإضافة إلى العديد من المهام التي يتم متابعتها عن طريقهم.

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