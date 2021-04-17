«ملوك الجدعنة»: أحداث الحلقة 6 ومواعيد عرض المسلسل على mbc مصر

نجاح جماهيري كبير حققه مسلسل "ملوك الجدعنة" للفنانين مصطفي شعبان وعمرو سعد اللذان يخوضا الماراثون الرمضاني لأول مرة بعمل مشترك في عمل يتناول قصة صعودهما ومرورهما بالعديد من الصعاب والتحديات في سيناريو مشوق على فضائية mbc مصر ومنصة شاهد.

أحداث الحلقات

شهد المسلسل منذ انطلاق حلقته الأولي سرعة في الأحداث، حيث بدأ المسلسل بتعاون الشابين في كل شئ تميزهما روح (الجدعنة) والصلابة، لكن صديق قديم لهما يورطهما مع أحد أكبر رجال الأعمال قبل أن يتم قتله، ويحاولان الفرار من رجل الأعمال الذي يقدم شخصيته عمرو عبدالجليل، لكنهما يفشلان في ذلك ويتورطا في جريمة قتل وهو ما انتهت إليه الحلقة الخامسة.

الحلقة السادسة

تبدأ الحلقة السادسة بدخول سرية وسفينة السجن إثر اتهامهما بالقتل، ويدخلان في خناقة مع أحد كبار السجن تنتهي بصداقته وهى الشخصية التي يقدمها الفنان محمد عبدالعظيم كما أن التهمة تثبت عليهما بشكل نهائي بعدما يتهمان زاهي العتال بتوريطهما في قضية قتل يثبت أنه كان خارج مصر في ذلك التوقيت وتحديدًا لندن ويفكر كل من سرية وسفينة في الهرب من السجن لأثبات براءتهما.. فهل سينجحان في ذلك؟

مواعيد العرض

بدأت مجموعة قنوات ام بي سي مصر عرضه من بداية موسم رمضان في تمام الساعة السابعة بعد برنامج رامز جلال "رامز عقلة طار" الذي يستضيف فيه الفنانين ويقوم بإيقاعهم في مقلبه، والمسلسل يتم عرضه بعد ذلك مباشرة وبدون اعلانات علي منصة شاهدة vip، ويعاد المسلسل مرتين الإعادة الأولى الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم التالي.

أبطال المسلسل

"ملوك الجدعنة" من بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل، وياسمين رئيس، وأحمد صفوت، ودلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى وانتاج صادق الصباح وتم تصوير أحداث المسلسل الكامل في لبنان.