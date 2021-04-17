السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

براءة أسامة الشيخ في قضية الكسب غير المشروع

اسامة الشيخ
اسامة الشيخ

قضت الدائرة 16 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال أبو طالب عبدالمحسن، السبت، ببراءة أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي و3 آخرين، في الكسب غير المشروع.

وأحال المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع كلًا من أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، و3 آخرين هم؛ منير فهمي نائب مدير أحد البنوك الخاصة، وأسماء ثابت -ابنة عم سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك- موظفة بوزارة التخطيط، وأحمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك استثماري إلى محكمة الجنايات
 

كان الكسب غير المشروع أصدر قرارًا في عام 2016 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أسامة الشيخ، ومنير فهمي نائب مدير أحد البنوك الخاصة، وأسماء ثابت، موظفة بوزارة التخطيط، ابنة عم سوزان مبارك، وأحمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك استثماري ، لعدم كفاية الأدلة على اتهامهم باستغلال النفوذ في تضخم الثروة.ونظرت محكمة جنايات القاهرة القرار وألغته، وأمرت بإعادة التحقيق وصدر في القضية قرارًا بالإحالة إلى محكمة الجنايات.

كان المستشار إسلام الفقي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أمر بفتح التحقيقات في القضية وانتهى إلى إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للتفضل بإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة؛ للفصل بحكم جنائی نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، ألغت في 2016 حكم محكمة الجنايات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية.

الجدير بالذكر أنه ترجع تفاصيل القضية لتقدم أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، يتهم فيه أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وابنة عم سوزان مبارك، ومنير فهمي، ممثل البنك العربي الإفريقي، بأنهم قد حققوا كسبا غير مشروع من خلال عضويتهم بمجلس إدارة المدينة، وصدر أمر بالأوجه لإقامة الدعوى وهو ما طعنت عليه النيابة.

براءة اسامه الشيخ مدينة الإنتاج الإعلامي الكسب غير المشروع إحالة إلى الجنايات

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