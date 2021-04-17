«الاختيار 2» يكشف كيف كانت «رابعة والنهضة» سلخانات للجماعة الإرهابية

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، اللحظات الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية لأنصار تنظيم الإخوان في 14 أغسطس 2013، وأظهرت الحلقة، لقطات من الاعتصام المسلح للإخوان، في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، شرقي القاهرة، كيف كانت "رابعة والنهضة" سلخانات للجماعة الإرهابية.

وتظهر الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 والتي ستعرض في تمام الساعة 9 على قناة أون، طريقة فض اعتصام رابعة، وما وقع من جماعة الإخوان الإرهابية، والتي ترصدها "الدستور":

إخوان قتلة

في فبراير 2013، أطلق الشعب المصري على جماعة الإخوان المسلمون الـ"إخوان القاتلون"، فتنوعت أحداث العنف التي شهدتها فترة حكم الإخوان ما بين القتل والحرق وغيرها من الأمور، ومن ثم قالت إرادة الشعب كلمتها في التخلص من حكمهم، إلا أن الأمر لم يكن على هوى الجماعة فخرجوا بأعضائها والشباب وتظاهروا في الميادين، وقتلوا الشباب بها وعلى رأسها ميدان "رابعة"، وتحوّلت هذه الميادين إلى سلخانة استخدمتها الإخوان ضد الشباب.

رابعة العدوية

21 يونيو 2013، أنصار مرسي يتجمعون في ميدان رابعة العدوية دعمًا له بعد مطالبات بسحب الثقة منه من قِبل حملة "تمرُّد" وقوى مدنية أخرى، لمدة 45 يومًا، فكانت منصة رابعة العدوية ساحة لإطلاق التهديدات والتحريض والتوعد بالقتل، فقررت قوات الأمن تفريق هذه الاعتصامات وناشدت المعتصمين مؤيدين مرسي فض الاعتصام دون استخدام القوة، إلا أنهم لم يستجيبوا؛ ففي الـ 14 أغسطس 2013 بدأ تحرك القوات تجاه المعتصمين، وصاحبت القوات جرافات للعمل على إزالة حواجز التي وضعها المعتصمون.

خروج المتظاهرين السلميين

قبل بدء العملية، أعلنت الشرطة أنها ستوفر ممرات آمنة لخروج المعتصمين، ثم تبع ذلك في حوالي الساعة الثامنة صباحا إطلاق كميات كبيرة من القنابل الدخانية المسيلة للدموع، بعدما أعلن قيادات الإخوان عندما الخروج وفض الاعتصام مُصرين على موقفهم، وبذلك كانت هذه الأماكن بمثابة سلخانة صنعها الإخوان لشبابها.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

ويشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة.