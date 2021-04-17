السجن 3 سنوات لفني لحام للاتجار بالمواد المخدرة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 22 برئاسة المستشار وحيد صبري، بمعاقبة لحام بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق حافظ، ووائل الشربيني وسكرتارية فايز القطعاني ومصطفى أبو يسر.



ترجع أحداث الواقعة في القضية رقم 30735 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول بالقبض علي المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول من مصادرها السرية قيام المتهم إ.م.ص، لحام بمزاولة نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم فتم تحديد محل تواجده تم ضبطه وعقب تفتيشه عثر بحوزته على عدد 100قرص لمخدر "البنزوهيكسول" وكذلك لفافة لمخدر الهيروين وهاتفين محمولين ومبلغ مالي وميزان حساس.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والميزان الحساس لوزن تلك المواد والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.



كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، قضت بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة مائة الف جنية، بعد اتهامه بحيازة 9 لفافات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وترويجها علي عملائه بدائرة قسم شرطة الدخيلة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار محمود سلامه شرف الدين، وأمانة سر عادل عزت ومصطفى أبو يسر.



تعود احداث الواقعة في القضية رقم 1497لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية اخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية.



توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قيام المتهم م.ط.م، 30 سنة، سائق، بمزاولة نشاطا إجراميا للاتجار في المواد المخدرة.



علي الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، وعقب تنفيذ القرار تم تحديد مكان تواجده.

تم عمل كمين والقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 9 لفافات لمخدر الهيروين مختلفة الأشكال والاحجام ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية لإجراء محاكمته.