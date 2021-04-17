اقتصادية النواب: اموال الوقف في ايدي امينة والحكومة احبطت مخططات المتآمرين

قال النائب محمد علي عبدالحميد ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: أن تأكيد مركز معلومات مجلس الوزراء علي عدم صحة غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، دليل علي أن اموال الوقف في ايدي أمينة .

واوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: أن رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، علي الشائعات المغرضة التي يرددها اصحاب النفوس الضعيفة ،احبط مخططات المتآمرين علي الوطن والذين يشككون في اي منظومة ناجحة لاسيما أن هيئة الاوقاف حققت معدلات إيرادات هي الأعلي في تاريخها مما يحعلها واحدة من الهيئات الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصرى.

وأشار "عبد الحميد"، إلي أن الحكومة اكدت هيئة الأوقاف المصرية تخضع للرقابة بشِقيها المالي والقانوني، حيث يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة، وهو ما يكشف زيف كافة الادعاءات .

وأشاد " عبدالحميد" بتشديدات وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، وتأكيده علي قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة.

واكد وكيل اقتصادية النواب، أن قيام وزير الاوقاف باختيار المهندس علاء عبدالعزيز ، قائما باعمال رئيس الهيئة سيساهم في تعظيم موارد الوقف ، وتحقيق أفضل عائد استثماري،خاصة انه خلال عمله كمدير عام للهيئة لعب دورا مهما في مضاعفة الايرادات .

واضاف، أن وزير الارقام استطاع للمرة الأولي وضع أول اطلس يضم جميع أراضي وأملاك الوقف وهو ما ساهم في خدمة المجتمع من خلال توفير عوائد مالية كبيرة ، يتم انفاقها وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية في إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً.

الحكومة تنفى ما تردد عن غياب الرقابة على إيرادات الأوقاف

وكانت قد نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها



وشددت الحكومة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها ‏بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، مُشيرةً إلى قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية ‏واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة، لتحقيق أفضل عائد استثماري، وبما يسهم في ‏خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية في ‏إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً‎.‎