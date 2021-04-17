رئيس الحكومة الليبية يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي خروج القوات الأجنبية

حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توحيد المؤسسات ورحيل القوات الأجنبية.

ونقلت بوابة (أفريقيا) الليبية اليوم السبت عن السفارة الفرنسية - في تغريدة بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) - قولها : إن ماكرون و الدبيبة بحثا هاتفيا استمرار الانتقال للانتخابات في ليبيا والمقررة في 24 ديسمبر القادم وتوحيد المؤسسات، ورحيل القوات الأجنبية، وخدمات للمواطنين.

ورحب البرلمان الإفريقى، في وقت سابق، بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وأكد المستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى مصطفى الجندى فى بيان له اصدره اليوم باسم البرلمان الافريقى على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار، مشيراً الى أهمية التفاف القوى السياسية والشعب الليبى الشقيق حول المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة الليبية من اجل الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وعودة الامن والاستقرار داخل ليبيا ومنع جميع التدخلات الخارجية فى الشأن الليبيى الداخلى.

وأكد المستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى اهمية ان تقوم السلطات التشريعية داخل ليبيا بتهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها واعتماد ميزانية موحدة والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي والعمل على تحسين الأداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة جميع الأطراف داخل ليبيا والشعب الليبيى على الخروج بليبيا من الظروف الصعبة وحالة الاقتتال التى استمرت على مدى السنوات الماضية داخل ليبيا.