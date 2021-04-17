هل حقن العضل تفطر الصائم؟.. «الإفتاء» تُجيب

تصدر سؤال هل حقن العضل تفطر الصائم؟ محركات البحث خلال هذه الساعات، حيث تكثر الأسئلة والاستفسارات في شهر رمضان خوفًا من عدم إفساد الناس صيامهم، لذا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الحكم الشرعي من دار الإفتاء لذلك، فقد أوضحت السنة النبوية جميع الأحكام الشرعية التي جاء في القرآن الكريم، ومن جانبها تابعت دار الإفتاء المصرية، الناس والرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم من خلال مقاطع البث المباشر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



هل حقن العضل تفطر الصائم

دار الإفتاء، ردت على جميع الفتاوى المتعلقة بالحقن العضل والوريد والشرجية، حيث ورد إليها سؤال يقول: هل استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟، فأجابت قائلة: “لا يبطل الصوم بشيء مِمَّا ذكر، لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذٍ طبَعي مفتوح ظاهرًا حِسًّا، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذٍ طبَعي مفتوحٍ ظاهرًا حِسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسامِّ لا ينقض الصوم”.

ما حكم استعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم؟



بينما ردت دار الإفتاء على سؤال آخر ورد إليها يقول: ما حكم استعمال الحقن الشرجية في رمضان أثناء الصوم؟ حيث ردت قائلة: إن مذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلَتْ مع العَمْد والاختيار؛ لأن فيها إيصالا للمائع المحقون بها إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح، وهناك قولٌ للمالكية أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجهٌ عند الشافعية، وفي قولٍ آخر عند المالكية أنها مكروهة يُستحب قضاء الصوم باستعمالها.

وتابعت "الدار": بناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتلي بالحقنة الشرجية ونحوها في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.

حكم أخذ إبر الأنسولين



وبعد معرفة الحكم الشرعي حول سؤال هل حقن العضل تفطر الصائم، على الجانب الآخر، أوضحت دار الإفتاء، الحكم الشرعي لآخذ إبر الإنسولين، حيث قالت إنه لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا.