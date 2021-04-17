السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

خارجية تايلاند: قائد جيش ميانمار بصدد حضور قمة للآسيان في جاكرتا

وزارة الخارجية التايلاندية
وزارة الخارجية التايلاندية

أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية : أن قائد الجيش في ميانمار مين أونج هلينج، سينضم إلى قمة خاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) الأسبوع القادم، في أول زيارة رسمية له منذ التخطيط للانقلاب الذي أطاح بحكومة أونج سان سو كي في البلاد.


وذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية -على موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ أن الانقلاب الواقع في الأول من فبراير الماضي أدى إلى انتفاضة ضخمة، حيث خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بالعودة إلى الديمقراطية، بينما قاطع موظفو الخدمة المدنية العمل في محاولة لإغلاق إدارة المجلس العسكري.


وقد قام الجيش بنشر القوات الفتاكة لقمع الحركة المناهضة للانقلاب، مما أسفر عن مقتل أكثر من 720 شخصًا واعتقال حوالي 3100 ناشط وصحفي ومعارض، وفقًا لمجموعة مراقبة محلية.


من جانبه شجب المجتمع الدولي على نطاق واسع استخدام الجنرالات للقوة ضد المدنيين العُزل، وفرض عقوبات مستهدفة ضد كبار الضباط العسكريين وعائلاتهم والشركات المرتبطة بالجيش.غير أن زعماء المنطقة سعوا لفتح قنوات اتصال مع النظام الجديد.

احتجاجات ميانمار تايلاند الشرطة في تايلاند جاكرتا

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