تفاصيل زيارة وزير البترول لمقر شركة غاز مصر ونتائج الأعمال (صور)

الشركة تعمل على تنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مقر شركة غاز مصر، وذلك بعد استعراض نتائج أعمال الشركة عن العام 2020 والوقوف على خطة عمل الشركة للعام الحالي والتأكد من جاهزية الشركة لتنفيذ دورها في الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة أنواع العملاء منزليين وصناعيين وتجاريين وكذلك دور الشركة في أعمال المقاولات والمشروعات البترولية المختلفة.

عرض تفصيلي عن كافة أنشطة الشركة والرؤية المستقبلية

وقد استمع الوزير إلى عرض تفصيلي عن كافة أنشطة الشركة والرؤية المستقبلية للأعوام المقبلة من المهندس وائل جويد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك في حضور عدد كبير من المساعدين ومديري العموم بالشركة.

وألقى «الملا» كلمة للعاملين هنأهم فيها بحلول شهر رمضان المعظم وحثهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على النجاح الذي حققته الشركة في الأعوام الماضية والتاكيد على ضرورة تحقيق إيرادات اعلى فى الاعوام القادمة واستغلال كافة إمكانيات الشركة لخدمة الوطن.

كما أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالأداء المميز لأبناء الشركة في العام 2020 رغم جائحة كورونا، مؤكداً على أن غاز مصر مدرسة عريقة تعد أحد الأذرع القوية التي تستخدمها وزارة البترول المصرية للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي وكذلك العديد من المشروعات الهامة للقطاع.

زيارة وزير البترول لمقر شركة غاز مصر

وعلى هامش الزيارة افتتح وزير البترول قاعة المؤتمرات والتدريب والمجهزة بكل الوسائل التكنولوجية التفاعلية والتى سيكون لها دور كبير فى تنفيذ البرامج التدريبية للشركة.

وكان فى استقبال وزير البترول بمقر شركة غاز مصر بألماظه كل من الدكتور مجدي جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ويحيى الروبي مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ومنى خضير مستشار رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وطارق القلاوى رئيس الادارة المركزية لمكتب وزير البترول.

وكانت الجمعية العمومية لشركة غاز مصر انعقدت خلال مارس الماضي، برئاسة المهندس وائل جويد رئيس الشركة ، حيث حققت نسبة أعمال من خطة الدولة ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي نحو 100% من الخطة المستهدفة.

زيارة وزير البترول لمقر شركة غاز مصر

زيارة وزير البترول لمقر شركة غاز مصر

زيارة وزير البترول لمقر شركة غاز مصر

زيارة وزير البترول لمقر شركة غاز مصر

زيارة وزير البترول لمقر شركة غاز مصر