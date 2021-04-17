ضبط 5 أطنان دقيق بلدي قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية

112 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم

تمكنت إدارة تموين العجمي غرب الإسكندرية، من ضبط 5 أطنان و600 كيلو دقيق مدعم بسيارة نقل، قبل بيعها في السوق السوداء.

جاء ذلك خلال حملة شنتها إدارة تموين العجمى برئاسة جمال عمار مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبدالقادر رئيس الرقابة، والتى أسفرت عن ضبط 112 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحده 50 كجم باجمالي 5600 كجم، محملين على سيارة نقل، وذلك بغرض الاتجار والتربح من فارق السعر في السوق السوداء.

وتم تسليم المضبوطات إلى مطحن سلندرات الدخيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الإجراء.

يأتي ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعدالله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم حفاظًا على أموال الدعم المقدم من قبل الدولة للسادة المواطنين.



وأكد «سعدالله» على أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية تتبعها غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية الفرعية لمتابعة الموقف التموينى والأنشطة التموينية المختلفة ولمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان، حيث سيتم تكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة والأسواق الصباحية والمسائية.

وأشار إلى أن الإدارات التموينية على مستوي المحافظة، تنفذ حملات مستمرة، حيث شهدت الـ8 إدارات تحرير 312 محضرًا متنوعًا بالمخابز والأسواق، ضمن حملات التفتيش للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه في ضوء تم تكثيف الاستعدادات والترتيبات بجميع المديريات والجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان المعظم والتأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، موضحًا أن هناك مراقبة مستمرة علي الأسعار من قبل المحافظة والمديريات المعنية، وكذلك تشديد الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية.