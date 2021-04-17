أول مواجهة بين علاء عرفة وياسر جلال في «ضل راجل»

خلال الحلقة الخامسة من مسلسل "ضل راجل"، كان الظهور الأول للفنان الشاب علاء عرفة الذي يقدم شخصية حازم وهو أحد أصدقاء ابنة ياسر جلال التي أصيبت في حادثة ويحاول والدها أن يجد الجاني.

وخلال الحلقة كانت المواجهة الأولى بين ياسر جلال وعلاء عرفة بعد أن اتهمه بأنه يعرف الجاني قبل أن تقوم زميلته بضربه، ويتقابلان مرة أخرى في الشارع بعد أن قام حازم بإحضار رجال استعدادًا لضرب جلال، ومن الواضح أن المواجهة بينهما مستمرة خلال أحداث المسلسل.

كانت قناة الحياة قد أعلنت عن مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحًا، والإعادة الثالثة 4:45 مساءً.

وكان النجم ياسر جلال قد تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بهشتاجين مختلفين، أحدهما يحمل اسم مسلسله "ضل راجل" والآخر يحمل اسمه "ياسر جلال"، وذلك بعد أن لاقت الثلاث حلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعًا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.

تدور أحداث "ضل راجل" حول مدرس تربية رياضية وسائق تاكسي في المساء يحاول المقاومة من أجل الإنفاق على منزله ولكن تقع ابنته في ورطة كبيرة واعتداء كبير فيحاول طوال الأحداث إعادة حقها المسلوب وسط أجواء من الإثارة والتشويق، وقارب ياسر جلال على الانتهاء هو وطاقم العمل من التصوير تمامًا.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وعلاء عرفة، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.