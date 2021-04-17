يتساءل الكثير من المشاهدين عن موعد بدء عرض مسلسل كوفيد 25 رمضان 2021، بطولة الفنان يوسف الشريف، حيث إنه سبق وأُعلن أنه 15 حلقة فقط.

موعد عرض مسلسل كوفيد 25

موعد بدء عرض مسلسل كوفيد 25 رمضان 2021، فى النصف الثانى من شهر رمضان، ابتداء من يوم 16 رمضان، بعد انتهاء عرض حلقات مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة، والذى يعرض في 15 حلقة منذ بداية الشهر الكريم.

«كوفيد 25» من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسنى، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

قنوات عرض مسلسل كوفيد 25

ويعرض مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف، على قنوات «on - on دراما - روتانا خليجية»، وعبر منصات «Watchit - ومنصة شاهد vip»، في النصف الثاني من رمضان، أي بداية من يوم 16 من الشهر الكريم.

دور يوسف الشريف في المسلسل

ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

وكشفت المؤلفة إنجي علاء، عن تفاصيل الدور الذي يقدمه زوجها النجم يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد 25" المقرر عرضه في 15 حلقة خلال النصف الأخير من شهر رمضان 2021.

وقالت في بيان صادر عنها، إن "يوسف" يقدم شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذي يحاكي تطور وباء كورونا من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.