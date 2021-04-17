السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا: انخفاض معدلات دخول المستشفيات والوفيات المرتبطة بكورونا قبيل فرض قيود جديدة

بلجيكا: انخفاض معدلات دخول المستشفيات والوفيات المرتبطة بكورونا

عينة كورونا
عينة كورونا

أفاد معهد (سينسانو) للصحة العامة في بلجيكا، اليوم السبت، بأن المعدل اليومي لحالات دخول المستشفيات والوفيات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد في بلجيكا شهدت خلال السبعة أيام الماضية انخفاضا بطيئا، وذلك قبيل فرض المزيد من قيود مواجهة الجائحة في البلاد.


وذكر المعهد - في بيان نقلته صحيفة (بروكسيل تايمز) البلجيكية على موقعها الإلكتروني : أن البلاد سجلت خلال الفترة من 6 إلى 13 أبريل الجاري متوسط 3755 حالة إيجابية جديدة بشكل يومي، وكان ذلك بزيادة قدرها 4% عن متوسط ​​الأيام السبعة خلال الأسبوع السابق.


وفي المجمل، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في بلجيكا منذ بداية الوباء 943 ألفا و213 حالة، ويعكس هذا الرقم جميع الأشخاص المصابين في بلجيكا والحالات النشطة المؤكدة؛ وكذلك المرضى الذين تعافوا أو ماتوا نتيجة الفيروس.


وفي خلال الأسبوعين الماضيين، تم تأكيد 447.9 إصابة لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بالأسبوعين السابقين.. فيما تم إدخال، خلال الفترة بين 10 إلى 16 أبريل الجاري، متوسط 236.3 مريض إلى المستشفى يوميا بانخفاض قدره 6% مقارنة بالأسبوع السابق، وبانخفاض عن متوسط ​أمس البالغ 239.9 مريض.


أما بالنسبة للوفيات المرتبطة بالجائحة في بلجيكا، أفاد المعهد بأن البلاد سجلت خلال الفترة بين 6 إلى 13 أبريل، متوسط ​​وفيات 39.4 يوميا بانخفاض بنسبة 3.8% مقارنة بالأسبوع السابق، وانخفاض من متوسط ​​الوفيات الأسبوعية أمس البالغ 40.6. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد منذ بداية الوباء إلى 23 ألفا و681 حالة.


ومنذ بداية تفشي الوباء في بلجيكا، أجرت البلاد 11 مليونا و907 آلاف و15 اختبارا معمليا للكشف عن الجائحة.. ومن بين تلك الاختبارات، تم إجراء ما معدله 43 ألفا و327 اختبارا يوميا خلال الأسبوع الماضي، بمعدل إيجابية بلغ 9.8%.


ومع انقضاء يوم أمس الخميس، تلقى مليونان و136 ألفا و300 شخص في بلجيكا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا، وهو ما يمثل 23.2% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

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