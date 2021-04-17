قطر تسجل 827 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 827 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 579 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و248 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 195757 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم فحص 10439 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1834731 حالة، حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 22124 حالة.

وسجلت قطر 9 حالات وفاة جديدة، سبع منها كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 376 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 659 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 173257 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 15462 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 1225110 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، في بيانٍ لها، أن مئات الأشخاص يتعرضون كل يوم للمرض نتيجة الإصابة بـ (كوفيد-19)، وتتطلب حالات الكثير منهم الدخول للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف البيان: "شهدنا منذ الأول من فبراير تضاعف أعداد مرضى (كوفيد-19) الذين يتم إدخالهم للمستشفى".

وأشارت "الصحة القطرية" إلى أن سياسة الحجر الصحي التي يتم تطبيقها في دولة قطر للمسافرين العائدين من الخارج، مكنت الدولة من تأخير وصول السلالات الجديدة من الفيروس إلى دولة قطر لعدة أشهر، مضيفة: "إلا أننا نشهد حاليًا في دول المنطقة ودولة قطر تسجيل حالات إصابة بـ السلالات الجديدة من الفيروس القادمة من جنوب أفريقيا".

السلالة الجديدة

وتعتبر السلالة الجديدة مُعدية بصورة أكبر بكثير وتنتشر بين الأشخاص بشكل أسهل بالمقارنة مع السلالة الحالية، وقد تكون السلالة الجديدة مرتبطة بزيادة حدة المرض.

كما نوهت الوزارة إلى أن لقاحات "فايزر وبيونتيك" و"موديرنا" المستخدمة في برنامج التطعيم بدولة قطر فعالة ضد هذه السلالات الجديدة، لافتة إلى أن فيروس كورونا سيستمر في تشكيل خطر طوال معظم شهور عام 2021، وإلى أن يتم تطعيم جميع الأفراد المؤهلين للحصول على التطعيم بلقاح (كوفيد-19) فإنه يجب اتباع التدابير الوقائية.