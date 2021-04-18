5 نصائح للحصول على «شعر شريهان»

أثارت النجمة الاستعراضية شريهان حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في إعلان بعد فترة غياب طويل.

وجاءت أغلب التعليقات على جمال شعر شريهان وللحصول على شعر كثيف وطويل اتبعي الخطوات التالية، بحسب ما جاء في موقع Wikihow الأمريكي.

1- الرعاية المثالية لشعرك:

تغيير الطريقة التي تغسلين بها شعرك من العوامل التي تأثر بشكل كبير على صحة شعرك لا ينصح بغسلة عدد مرات، مع الحرص على درجة حرارة الماء إلا تكون ساخنة للغاية لأنها ستؤثر على طول شعرك إضافة أنها تؤدي إلى هيشان الشعر وتقصيفه.

يفضل غسله 3 مرات أسبوعيًا بمياه باردة، إذ كنتي لا تفضلين الاستحمام بالماء البارد، ضعي على شعرك غطاء شعر، ويمكنك غسله في الحوض دون الحاجة للاستحمام.

2- جففي شعرك برفق هل تقومين بتجفيف شعرك وهو مبلل بالإستشوار؟ توقفي عن تلك الخطوة نهائيًا لأنها تعمل على تقصيف الشعر وتبطئ من فرصة نموه بطريقة صحية وتجعله ضعيفًا، لذلك بعد الغسل لا تنشفي شعرك أثناء رطوبته فقط استخدمي منشفة المتخصصة للشعر أو المعتادة، وتركه للهواء لكي تتنفس بخصيلات الشعر وبعد أن يجف تمامًا يمكنك تصفيفه كما تشائين.

3- لا تستخدمي مواد كيميائية قاسية على شعرك، قد يسهم الشامبو والبلسم الذي تستخدمينه في ضعف نمو الشعر، تحتوي معظم أنواع الشامبو على الكبريتات التي تجرد شعرك من الزيوت الطبيعية المتواجدة في فروة الرأس وتتركها عرضة للتلف، تحتوي بعض أنواع الشامبو على السيليكون الذي يغطّي الشعر بالمواد الكيماوية ويلزم غسله باستخدام شامبو أكثر قوة، هذه الخطوة

ضارة جدا للشعر إليك ما يمكنك فعله بدلاً من ذلك:

4- امنحي شعرك استراحة لبضعة أيام لا تفعلي أي شيء حيال ذلك لا تغسليه أو تقومين بتصفيفه أو استخدم أي منتجات كيميائية واستخدمي الزيوت الطبيعية إذ يعتبر زيت جوز الهند من أهم أنواع الزيت التي تقوم بتغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف.

5- عند شراء لمكواه فرد الشعر، احرصي على اختيار النوع المصنوع من الخامة التي تناسب نوعية شعرك ولا تجعله متقصف، مع الحرص على عدم وضع مكواه الشعر وهى على درجة حرارة عالية وشعرك مبلل في تلك الخطوة ستقومين بتلفه.