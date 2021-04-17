برلماني يطالب الحكومة بالإسراع في تطبيق الري الحديث بالأراضي القديمة

طالب النائب عبد الحميد دمرداش عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة الإسراع فى تطبيق الرى الحديث داخل جميع الأراضى الزراعية القديمة.

وقال "دمرداش" فى بيان له أصدره اليوم، أن هناك دراسات تؤكد أن هناك العديد من الفوائد يحققها مشروع الرى الحديث الذى ينفذ على مساحة 4 ملايين فدان فى الأراضى القديمة يتم تحويل فيها الرى من الغمر للحديث فى مقدمتها زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30٪ وكذلك توفير المياه بنسبة تصل إلى 40٪ من مياه الري المستهلكة فى رى المحاصيل الزراعية، اضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى من بينها توفير الأسمدة التي كانت تهدر في باطن الأرض بلا فائدة، كما يوفر في رش المبيدات الضارة، كما يساهم أيضا في رفع جودة المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع اضافة الى تقليل الحشائش الضارة وتقليل الامراض الفطرية، مؤكدا أن نظم الرى الحديثة تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة.

كما طالب النائب عبد الحميد دمرداش، الحكومة البحث عن أفضل السبل لتنفيذ المشروع من خلال تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث مع منح حوافز تشجيعية للمزارعين الذين لديهم الرغبة والقدرة فى تطبيق نظم الرى الحديثة داخل أراضيهم الزراعية، مؤكداً ضرورة أن تعمل وزارتى الرى والزراعة بشكل متكامل وبذل كل الجهود لإنجاح المشروع من خلال توعية جميع المزارعين بأهميته وإيجابياته وفوائده في إطار خطة طموحة تستهدف تعميم التحديث فى كل الأراضى وفقاً لآليات وتوقيتات محددة.

وقال النائب عبد الحميد دمرداش إنه يجب على جميع وسائل الإعلام أن تقوم بدورها فى توعية المزارعين بجميع فوائد تطبيق نظم الرى الحديثة داخل جميع الاراضى الزراعية القديمة، مؤكداً ان تطبيق ذلك الأمر سوف يحقق نتائج إيجابية كبيرة للمزارعين وأيضاً سيعمل على تحقيق الاستفادة القصوى فى مجال ترشيد استخدامات المياه فى رى المحاصيل الزراعية.