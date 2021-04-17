سامح الجباس: «رابطة كارهي سليم العشي» تكشف الرحيل الغامض لأديب عربي منسي

يصدر عن دار العين، خلال الأيام القليلة المقبلة، أحدث روايات الكاتب سامح الجباس "رابطة كارهي سليم العشي"، وهى الرواية رقم 7 في مسيرة الجباس.

تدور أحداث الرواية عن شخصية أدبية حقيقية عاشت قبل 90 عام، تدعى سليم العشي، ويحمل غلاف الرواية صورة الشخصية التي يدور أحداث العمل عنها، وعن رحيلها الغامض قبل ثلاثة عقود.

يشير سامح الجباس إلى أن الرواية جديدة في موضوعها وتكنيك كتابتها، موضحًا:"مختلفة حتى عن شكل كتاباتي السابقة، الموضوع المتناول في الرواية لم يكتب من قبل، عن شخصية حقيقية، لم ستطع أحد تناولها من قبل بسبب الغموض الذي أحاط بالشخصية الحقيقية، وصورة الغلاف هى صورة الشخصية الحقيقية، سليم العشي".

يضيف سامح الجباس، لـ"الدستور":"رغم 90 سنة من حياته، و37 سنة من موته الغامض لم يعرف أحد عن سليم العشي شئ، المسألة التي الزمتني رحلة بحث استمرت 3 سنوات لمعرفة تفاصيل وقصة شخصية الرواية، وهى شخصية عربية، تلاقت مع شخصيات أدبية مصرية شديدة الأهمية. وغموض تفاصيل الشخصية عائد إلى تعتيم سياسي في بلد سليم العشي، ثم كان هناك تعتيم لأسباب أخرى سنعرفه داخل الرواية".

يستكمل سامح الجباس:"في الرواية نافست نفسي، في محاولة لتقديم طريق جديد في كتاباتي، وفي الكتابة عموما؛ بعد معايشة لعالم روائي أعتبره أقرب رواياتي إلى قلبي. وأكثر رواية أرهقتني؛ من ذلك مثلا أن جميع رواياتي أخذت فترة بحث قبل الكتابة بضعة شهور، أما رواية رابطة كارهي سليم العشي احتاجت مني 3 سنوات من البحث قبل الكتابة".

وعن اختراق المسكوت عنه في رواياته المختلفة يوضح سامح الجباس:"أول كتاب نشرته في 2006، تضمن سطر في مقدمة الرواية أعتبره شعاري في الكتابة، منذ اللحظة الأولى،"أكتب عندما يستحيل الصمت"، كل ما هو عادي جدا ومبتذل ويتحدث فيه الجميع، لا أقترب منه، لكن عندما يقابلني موضوع يكون من المستحيل معه الصمت هنا يجب أن أكتب".

سامح الجباس، طبيب، وكاتب، ومترجم مصري ولد في 11 يناير 1974، ويقيم حاليا في بورسعيد. بدأت مسيرته الأدبية في عام 2006 حيث نشر مجموعته القصصية الأولى "المواطن المثالي" الصادرة عن دار ميريت للنشر، ثم نشر في العام نفسه روايته الأولى "حي الإفرنج" في عام 2007. صُدر له حتى الآن مجموعة قصصية واحدة، و6 رويات روايات. كما صدر له في الترجمة عن اللغة الإنجليزية "فئران ورجال" للكاتب جون ستاينبيك، و"القناع الملون" للكاتب سومرست موم، و"أليس في بلاد العجائب" للكاتب لويس كارول. حصل على جوائز عديدة لأعماله الأدبية منها جائزة أفضل رواية من مجمعية الادباء بالقاهرة عن روايته "حي الإفرنج.