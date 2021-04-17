السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوداع الأخير..

وصول الملكة إليزابيث إلى جنازة زوجها الأمير فيليب

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن الملكة إليزابيث وصلت إلى جنازة زوجها الأمير فيليب، فيما وصل جثمان الأمير فيليب إلى كنيسة سانت جورج.


وكانت صحيفة ميرور البريطانية، قد ذكرت أن الملكة إليزابيث ستحصل على لحظة أخيرة بمفردها لتودع زوجها الأمير فيليب، قبل مغادرة نعشه إلى قلعة وندسور.

 

وستتوقف ملكة بريطانيا للحظة من التأمل للنظر في نعش فيليب قبل رحلته الأخيرة إلى كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور.

 

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت العائلة الملكية البريطانية عن العربة التي سترافق النعش والتي صممها الراحل بنفسه.

 

وستقام جنازة الأمير فيليب، اليوم السبت، في قلعة وندسور، بحضور 30 شخصا فقط بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس".

 

ومن المقرر أن ينقل نعش فيليب إلى كنيسة سانت جورج على سيارة لاند روفر مكيفة صممها الأمير الراحل بنفسه.

 

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، بأن الأمير الراحل استخدم العربة للتنقل حول وندسور، والعقارات الملكية الأخرى.

 

وسيجر مهران من سلالة نادرة، ولدا عام 2008، العربة التي صممها الأمير قبل 8 سنوات، وتتسع العربة لأربعة أشخاص، مع إمكانية جرها من قبل 8 خيول، وزودت بمقاعد جلدية فاخرة، بالإضافة إلى ساعة في المقدمة، قدمها فرسان المملكة الأيرلندية  للأمير الراحل في 25 أكتوبر 1978.

 

جدير بالذكر أن العسكريين سيكون لهم دور كبير في تكريم الأمير فيليب رغم الحد من عدد الحضور.

وخدم الأمير فيليب 12 عامًا في البحرية الملكية، وحافظ على علاقات وثيقة مع القوات المسلحة طوال حياته.

ويعتزم أفراد من البحرية الملكية ومشاة البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي والجيش البريطاني المشاركة في موكب الجنازة.

وليام وهاري

يذكر أن الأميرين الشقيقين سيلتقيان لأول مرة منذ لقاء الأمير هاري مع أوبرا وينفري، والذي سيجتمع مع أخيه الأمير وليام للسير خلف نعش دوق إدنبرة مع والدهما تشارلز وأفراد آخرين من العائلة المالكة، كجزء من موكب خاص قبل مراسم الجنازة ، لكنهما سيكونان مفصولين خلال المسيرة، ولن يكونا متجاورين.

ورغبت الملكة إليزابيث بألا يسير الأميران البريطانيان وليام وهاري بجوار بعضهما خلف نعش جدهما الأمير فيليب، خلال جنازته، غدا السبت.

وأفادت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بأن بيتر فيليبس، نجل الأميرة "آن" ابنة الملكة إليزابيث سيقف بين هاري وويليام، خلال سيرهما في الموكب الذي يتبع نعش الأمير فيليب.

 

ملكة بريطانيا جنازة الأمير فيليب الملكة إليزابيث مراسم الجنازة قصر باكنغهام

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