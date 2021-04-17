قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب المقرر إقامته خلال الفترة من 8 - 18 رمضان الجاري، بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بشارع فيصل بالجيزة.

وأعلنت هيئة الكتاب فتح باب الحجز للناشرين الراغبين في المشاركة بمعرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب خلال الفترة من 31 مارس الماضي وحتى 4 أبريل، بعد إلغائه العام الماضي نتيجة جائحة كورونا، التي تسببت في إلغاء وإرجاء عدد كبير من المعارض والمتاحف الفنية بجميع أنحاء العالم.

خلال السطور التالية تطلعك "الدستور" على كل ما تريد معرفته عن معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب:

1- يقام معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب خلال الفترة من 8 -18 رمضان 1442هـ، ويكون سعر الجناح للناشر مخفض حيث إن سعر الجناح الـ9 أمتار يبلغ 4000 جنيه، وسعر البرجولة كاملة 12000 جنيه، ليسمح بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية.

2- المعرض خاص بالكتب المخفضة فقط على ألا يزيد سعر الكتاب عن 20 جنيهًا.

3- يشارك في معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب كل من سور الأزبكية وقطاعات وزارة الثقافة، وعدد من دور النشر الخاصة، بإصدارات لا يتخطى سعر الكتاب فيها 20 جنيها.

4- يتم تطبيق فكرة جديدة لأول مرة في معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب وهي "كتاب ستوك"، ويقصد بها أن جميع الكتب والمؤلفات التي سيتم عرضها تكون قد صدرت قبل عام 2016.



معرض القاهرة الدولي للكتاب

سبق وأن أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته ٥٢ والمقرر انعقادها خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بأرض المعارض بالتجمع الخامس، من يوم ٤ أبريل حتى ٦ مايو المقبل.

وتستقبل الهيئة طلبات الاشتراك بالإدارة العامة للمعارض بمقر الهيئة، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا عدا الجمعة والسبت، ومرفق كراسة شروط الاشتراك.

ومن المقرر أن تنعقد هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر:الثقافة وسؤال المستقبل"، والكاتب يحيى حقى شخصية المعرض لهذا العام، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل، كما يستمر المعرض هذا العام فى الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم الدكتور ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض.