«على الله حكايتك».. 6 جمل لأحمد العوضي أصبحت «تريند»

تصدر الفنان أحمد العوضي قائمة الاكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الاخيرة وذلك بسبب التأثير القوي الذي تركه بشخصية "سيف الخديوي" وخاصة الجمل الفريدة التي استخدمها أحمد العوضي في حوار المسلسل، والذي شارك فيه بالسباق الرمضاني لعام 2021 وشارك العوضي البطولة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وخالد الصاوي في مسلسل "اللي ملوش كبير"

أحدثت جمل أحمد العوضي جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث ظهر العوضي بشخصية "الخديوي" الذي يستأجره الأشخاص للانتقام من آخرين بالعنف، ومثل هذه الشخصيات لديها قاموسها الخاص في التعامل ولكل جملة معناها وفي ذلك السياق ترصد "الدستور"اشهر 6 جمل ف قاموس الخديوي.

1- "على الله حكايتك" يقولها الخديوي عندما يحتار في أمر ما ويفكر ماذا يفعل واستخدمها العوضي اكثر من مره والتي جاءت بشكل مبالغ فيه بعض الشيء مما جعل البعض يصفونها بـ"اللازمة" خاصة بالحلقة الاولى من المسلسل.



2- "اشتري خاطري عشان زعلي مش هيعجبك"



3- "جهتك ايه" استخدمها الخديوي أثناء التعارف على شخصية جديدة.



4- "هدي دنيتك"



5- "شغل اللك دا أنا مبحبوش": يستخدمها الخديوي عندما يمل من الكلام الكثير.



6- "متصعبهاش علينا" يقولها الخديوي عندما يريد أن ينهي الموضوع على طريقته.

مسلسل "اللي ملوش كبير" من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وإيمان السيد ودنيا عبد العزيز ودينا فؤاد وعايدة رياض وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وتسير احداث الدراما في إطار درامي وأكشن حيث يجبر والد "غزل" ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب "سيف الخديوي" وتقع في حبه.

جدير بالذكر أن مسلسل اللي ملوش كبير حقق نجاحا ملحوظا منذ عرضه في شهر رمضان الجاري حيث استخدم عدد من الشباب كلمات احمد العوضي الذي اخترعها في المسلسل.