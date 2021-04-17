انطلاق الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي ببنى سويف.. غدًا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مع مسؤولى التربية والتعليم استعدادات المديرية الخاصة ببدء الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي، والمقرر انطلاقه غدا الأحد 18 أبريل وينتهى الخميس 22 من نفس الشهر.

وأوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم اليوم عقد اجتماع عبر برنامج teams مع مديري الإدارات التعليمية والتطوير التكنولوجي والإحصاء والمتابعة و85 مدير مدرسة ثانوي عام وخاص بجميع الإدارات التعليمية وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات النهائية لبدء الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي والتي تستمر 3 أيام (الأحد 18 /الثلاثاء 20 والخميس 22 ).

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطاب الوارد من الوزارة والتأكيد على صلاحية جهاز التابلت والتحديثات الخاصة بالامتحانات وكفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وقياس كفاءة شرائح 4g، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والمعلمين والالتزام بالتباعد داخل اللجان وارتداء الكمامة.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف إلى أنه تم تشكيل فريق الدعم الفني بكل إدارة لحل أي مشكلة يتعرض لها الطلاب وأرقام الدعم الفني.

وفى سياق متصل أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن الدكتور محمد هانى غنيم بمحافظ بنى سويف كلف ببحث شكوى بعض المواطنين بخصوص تضرر بعض من متلقي الخدمة الخاصة بشئون الطلبة والامتحانات لاستخراج بيانات نجاح من الشباك على سور المديرية وما يعانوه من تزاحم وحوادث سرق.

وأفادت يوسف فى تصريحات صحفية بأنه تم عقد اجتماعا بحضور مديري الشئون الإدارية وشئون الطلبة والامتحانات وخدمة المواطنين بالمديرية العلاقات العامة والتنسيق المتابعة بالمديرية، وتم الاتفاق على سرعة توفير مكان بديل للشباك الموجود على سور المديرية، وتوفير كل سبل الراحة والأمان لمتلقى الخدمة بعد معاينة عدد من المواقع والأماكن.