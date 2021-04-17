يسرا تتصدر تريند جوجل وتويتر بـ«حرب أهلية» قبل عرض الحلقة الخامسة

قبل عرض الحلقة الخامسة من مسلسل حرب أهلية، أصبحت النجمة يسرا بطلة المسلسل في المركز الأول ضمن تريندات محرك البحث جوجل، بينما تصدر حرب أهلية تريند تويتر.



يأتي ذلك بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير في 4 حلقات فقط، وحدوث أكثر من بلوت تويست في مدة زمنية قصيرة، فبعد أن كانت يسرا هي مريم المريضة النفسية للدكتور يوسف (باسل الخياط)، نكتشف إنها الزوجة السرية ليوسف الذي يخدعها مقابل الحصول على المال.



الأمر لا يتوقف عند ذلك، ففي الوقت نفسه تصبح تمارا (جميلة عوض) محور شر موازياً في المسلسل، فبينما هي الابنة العاق لمريم، هي أيضاً من تخرب حياة صديقاتها بطريقة منهجية.



في المسلسل تقوم يسرا بدور مريم، وهي امرأة ثرية، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها.

يعد مسلسل حرب أهلية بطولة الفنانة يسرا من أهم أعمال مسلسلات رمضان 2021 ويعرض عبر قنوات سي بي سي حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي للمسلسل الجديد للنجمة يسرا

“حرب أهلية” من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

حرب اهلية

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