«السكة الحديد»: رفع كفاءة العاملين في الهيئة لتوفير خدمة مميزة

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تعمل على قدم وساق لتأهيل العاملين لديها وتوفير كافة الأمور التي يحتاجونها للوصول إلى أفضل مستوى من العمل داخل المرفق، وبالتالي يعود الأمر بالنفع على المرفق.



وأضاف رسلان، في تصريحات لـ"الدستور"، أن رفع كفاءة العامل المصري من أكثر الأمور التي يشدد عليها وزير النقل الفريق كامل الوزير، لتوفير كافة التدريبات التي يحتاجها وبالتالي رفع مستوي الأداء الخاص به ومن ثم تقديم خدمة أكثر تميز للمواطنين خاصة أن مرفق السكة الحديد يلقى إقبالا ضخما من الركاب بشكل يومي سواء فى الوجهين البحري والقبلي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الحالى بنظام الثواب والعقاب مع العاملين بشكل مباشر مع جمهور الركاب حيث يتم تكريم العامل المميز فى عمله ومنحه شهادة تقدير، لتشجيع كافة العاملين مثله في تقديم أفضل مستوى من العمل ويتم أيضا معاقبة من يخالف عمله.



الجدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد قد أعلنت من قبل عن تدريب كافة العاملين في السكة الحديد في معهد "وردان" ومنحهم محاضرات نفسية واجتماعية للتعرف على الآلية التي يجب عليهم التعامل بها نع جمهور الركاب وذلك للتأكد من التعامل بشكل يليقب المواطن المصري وعدم وجود أي مخالفات لنصوص التعامل المتعارف عليها وفقا لقوانين الهيئة



كما تم التأكيد على ضرورة تدريب العاملين فى الهيئة ومنحهم دورات تدريبية فى التكنولوجيا الجديدة التي يتم التعامل بها حاليا فى مرفقالسكة الحديد وذلك لتدريبهم ورفع كفائتهم باستمرار حيث تم إدراج نص فى بعض العقود التي برمتها وزارة النقل وهي تدريب العمال داخل الورش على يد خبراء اجانب وذلك لتعريفهم بالتكنولوجيا الجديدة ولإخراج عمال قادرين على التعامل مع كافة الجرارات الجديدة التي وصلت السكة الحديد.

