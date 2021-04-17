السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة للحكومة يحذر من التراخي في تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

حذر الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، لاسيما في ظل تزايد أعداد المصابين بصورة كبيرة.

وأشار النائب في طلب إحاطة موجه للحكومة إلى أن هناك حالة من التهاون والاستهتار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، لاسيما في بعض الأماكن مثل المناطق الشعبية، وكذلك المولات التجارية والمطاعم والكافيهات وغيرها.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية قيام كافة الأجهزة المعنية بدورها في تشديد الرقابة وتنفيذ توجيهات رئيس الحكومة بشأن تطبيق الغرامات على المخالفين بكل حزم.

وأوضح أبو العلا، أن الإهمال في الإجراءات الاحترازية سيكون له نتائج غير محمودة، مطالبا الجميع بتحمل المسئولية، خصوصا وأن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي أحد أهم العوامل التي تساعد بشكل كبير في الحد من أعداد المصابين المتزايدة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 700 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 162170 حالة حتى اليوم.

كما أعلنت الوزارة أنه تم تسجيل 841 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 214639 من ضمنهم 162170 حالة تم شفاؤها، و12653 حالة وفاة.

النائب أيمن أبو العلا لجنة حقوق الانسان فيروس كورونا الصحة المصابين بكورونا

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