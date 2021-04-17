يحل علينا اليوم خامس ايام شهر رمضان 2021 ويستمر البحث عن موعد اذان المغرب اليوم السبت 17-4-2021 في محافظات مصر حيث تفترش الموائد بأشهى الوجبات والعصائر والحلويات استعدادا لأنطلاق مدفع الأفطار .

ويقدم الدستور لقراءه موعد اذان المغرب اليوم السبت 17-4-2021 في محافظات مصر مثل القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية والشرقية وشرم الشيخ وغيرها من المحافظات.

موعد اذان المغرب اليوم السبت 17-4-2021 في القاهرة ومواقيت الصلاة

الصلاة وقت الاذان الفجر ٣:٥٥ ص الشروق ٥:٢٦ ص الظهر ١١:٥٥ ص العصر ٣:٣٠ م المغرب ٦:٢٤ م العشاء ٧:٤٥ م

موعد اذان المغرب اليوم السبت 17-4-2021 في الاسكندرية ومواقيت الصلاة

الصلاة وقت الاذان الفجر ٣:٥٧ ص الشروق ٥:٣٠ ص الظهر ١٢:٠٠ م العصر ٣:٣٦ م المغرب ٦:٣٠ م العشاء ٧:٥٣ م

موعد اذان المغرب اليوم السبت 17-4-2021 في الشرقية ومواقيت الصلاة

الصلاة وقت الاذان الفجر ٣:٥١ ص الشروق ٥:٢٣ ص الظهر ١١:٥٣ ص العصر ٣:٢٩ م المغرب ٦:٢٢ م العشاء ٧:٤٤ م

دعاء الأفطار بعد اذان المغرب

يستحب ان يقوم المسلم بالدعاء بكل ما يريده من الله قبل الفطار وذلك طبقا للحديث المذكور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الغَمَامِ، وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ .

ويقول أيضا: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، وله أن يقول أيضا: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.