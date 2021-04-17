السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد اذان المغرب اليوم السبت 17-4-2021 في محافظات مصر

موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب

يحل علينا اليوم خامس ايام شهر رمضان 2021 ويستمر البحث عن موعد اذان المغرب اليوم السبت 17-4-2021 في محافظات مصر حيث تفترش الموائد بأشهى الوجبات والعصائر والحلويات استعدادا لأنطلاق مدفع الأفطار .

ويقدم الدستور لقراءه موعد اذان المغرب اليوم السبت 17-4-2021 في محافظات مصر مثل القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية والشرقية وشرم الشيخ وغيرها من المحافظات.

 

موعد اذان المغرب اليوم السبت 17-4-2021 في القاهرة ومواقيت الصلاة

 

الصلاةوقت الاذان
الفجر٣:٥٥ ص
الشروق٥:٢٦ ص
الظهر١١:٥٥ ص
العصر٣:٣٠ م
المغرب٦:٢٤ م
العشاء٧:٤٥ م

 

موعد اذان المغرب اليوم السبت 17-4-2021 في الاسكندرية ومواقيت الصلاة

 

الصلاةوقت الاذان
الفجر٣:٥٧ ص
الشروق٥:٣٠ ص
الظهر١٢:٠٠ م
العصر٣:٣٦ م
المغرب٦:٣٠ م
العشاء٧:٥٣ م

 

موعد اذان المغرب اليوم السبت 17-4-2021 في الشرقية ومواقيت الصلاة

 

الصلاةوقت الاذان
الفجر٣:٥١ ص
الشروق٥:٢٣ ص
الظهر١١:٥٣ ص
العصر٣:٢٩ م
المغرب٦:٢٢ م
العشاء٧:٤٤ م

 

دعاء الأفطار بعد اذان المغرب

 

يستحب ان يقوم المسلم بالدعاء بكل ما يريده من الله قبل الفطار وذلك طبقا للحديث المذكور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الغَمَامِ، وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ .

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دعاء اليوم الخامس 5 من رمضان 1442.. وأوقات استجابة الدعاء

ويقول أيضا: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، وله أن يقول أيضا: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.

 

 

شهر رمضان 2021 موعد أذان المغرب اليوم السبت دعاء الأفطار مواقيت الصلاة

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