بـ9.8 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات الأبنية التعليمية بكفر صقر بالشرقية

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأبنية التعليمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 9.8 ميون جنيه، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 137 مدرسة و3 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة لإضافة 1451 فصلا جديدا بتكلفة 714 مليونا و440 ألف جنيه، وذلك للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء جديد لمبني إدارة أولاد صقر التعليمية بتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 64%، وأعمال تطوير وتوسعة مدرسة بني منصور الابتدائية لإضافة 8 فصول جديدة وبتكلفة 2 مليون و 600 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 12 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروعات الجاري تنفيذها لسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الإلتزام بالمواصفات القياسية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أمر المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة كفر صقر بسرعة إجراء الصيانه العاجلة لأحد الكبارى الذى يوجد به إنهيار بنطاق الوحدة المحلية بشيط الهوى حرصاً على أرواح المواطنين، كما أمر المحافظ المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس بسرعه إصلاح التسريب بأحد خطوط مياه الصرف الصحي بحي المنشية بالمدينة والذى أدى إلى تراكم مياة الصرف الصحي بالشوارع لمنع إنتشار الأمراض والأوبئة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.