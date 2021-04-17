«عبقرية قدماء المصريين فى البناء والعمارة».. جديد الهيئة المصرية العامة للكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي كتاب بعنوان "عبقرية قدماء المصريين فى البناء والعمارة" تأليف الدكتور محمد عبد المقصود خطاب.

برع قدماء المصريين خلال ممالكهم المتعاقبة فى عهود الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة فى الهندسة والعمارة، حيث بنوا مساكنهم وطرقهم الممهدة وحصونهم وقلاعهم للحماية وبنوا الأهرامات والمعابد التى اشتملت على الأعمدة والمسلات والروح، وساعدهم فى ذلك ممارستهم وبراعتهم فى علوم الحساب والهندسة والعمارة.

مضمون الكتاب

شمل السرد فى الكتاب تطور العمارة منذ عهد الأسرة القديمة حتى الحقبة البطلمية التى انتهت بموت كليوباترا عام ٣٣ قبل الميلاد ، كما تم تدعيم الكتاب بالمصطلحات الإنجليزية والمراجع للاستزادة من معارف عظمة قدماء المصريين فى البناء والعمارة ليكون خافزا ومعينا للباحثين والمهندسين المعماريين والأثريين وطلاب العلم والمعرفة وعموم القراء.

فتح باب التقدم لجائزة "أفضل كتاب"

كانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد أعلنت فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته (52) لعام 2021، وذلك حتى آخر مارس الماضي.



وفتحت هيئة الكتاب باب المسابقة فى ١١ فرعًا منها 9 للكبار: الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – المسرح – النقد الأدبى – الدراسات الإنسانية – الطفل – الكتاب العلمى، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن ٣٥ هما الإبداع الأدبى والعلوم الإنسانية.



فضلًا عن أربعة جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى وهى جائزة أفضل كتاب فى التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب فى مجال السينما مع أكاديمية الفنون.



واشترط أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، أن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2020، ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ويقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن العمل المتقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة فى الثلاث سنوات المنقضية ويرفق بصورة من بطاقة الرقم القومى، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز فى حفل معرض القاهرة الدولى للكتاب (52).