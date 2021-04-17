«إنجي» ضحية زوج مدمن.. مصرع زوجة شابة شنقًا ببولاق الدكرور

أسرتها وجدتها معلقة في ماسورة الغاز واتهمت زوجها بالجريمة

لقيت ربة منزل مصرعها شنقا بمنطقة بولاق الدكرور، حيث عثر عليها معلقة في ماسورة الغاز داخل شقتها بسبب خلافات مع زوجها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بلاغا بانتحار ربة منزل داخل شقتها، انتقل ضباط المباحث إلى مسرح الواقعة وعثر على "إنجي" في أواخر العشرينات مصابة بآثار خنق حول الرقبة وتبين من المعاينة الأولية أنها أعدت مشنقة لنفسها، حيث استخدمت «إيشارب» وربطته في ماسورة الغاز بالصالة وشنقت نفسها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بالتحري حول ملابسات الواقعة وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث أن الزوج كان نائما بالشقة وعندما استيقظ عثر على زوجته معلقة من رقبتها بصالة الشقة فاتصل هاتفيا بأسرتها وأخبرهم بانتحارها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وباشرت النيابة برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس ىنيابة بولاق الدكرور تحقيقاتها في الواقعة، حيث تبين من المناظرة الأولية إصابة المتوفاة بآثار خنق حول الرقبة، كما تبين وجود إصابات طفيفة بأنحاء الجسد عبارة عن كدمات وخدوش.

واتهمت أسرة المتوفاة زوجها ووالدته بالتسبب في وفاتها، حيث تبين من التحقيقات الأولية التي يباشرها محمد أبو سحلى وكيل أول نيابة بولاق الدكرور وجود خلافات بين المتوفاة وزوجها منذ فترة وأنه دائم التعدي عليها بالضرب ما دفع أسرتها لاتهامه وأمه بالتسبب في وفاتها.

ويمثل الآن الزوج ووالدته أمام النيابة العامة لمواجهتهما باتهام أسرة الزوجة ومازالت التحقيقات مستمرة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بلاغا بانتحار ربة منزل داخل شقتها، انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الضحية "إنجي" أعدت مشنقة لنفسها، حيث استخدمت «إيشارب» وربطته في ماسورة الغاز بالصالة وشنقت نفسها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.