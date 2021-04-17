السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: تقديم 111 ألفا و779 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

التطعيم بلقاح كورونا
التطعيم بلقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، أنه تم تقديم 111 ألفا و779 جرعة من لقاح (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 9 ملايين و601 ألف و463 جرعة.


وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

 

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الجمعة، تسجيل 1.843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 198.135 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 493.266 حالات منذ بداية الجائحة.

 

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالاتي وفاة جديدتين، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.547 حالة.

 

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 1.506 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 476.518 حالة.

 

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أمس الخميس، تقديم 91,882 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 9,387,344 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 94.91 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

 

من جانبه، أكد سعيد محمد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب بالإمارات، أن شباب الإمارات هم المكون الأكبر للمنظومة الوطنية للتعامل مع الأوبئة والقاعدة المجتمعية التي تدعمها المعرفة والتدريب والمهارات الضرورية للتعامل مع مختلف التحديات.

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