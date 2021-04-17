أمين تنظيم «حماة الوطن»: الحزب لكل المصريين ومنافستنا لدعم المواطنين

أكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم بحزب حماة الوطن، أن حزب حماة الوطن لكل المصريين ومنافستنا لدعم المواطنين وذلك في اجتماعه اليوم السبت بهيئة المكتب لأمانة محافظة أسيوط، بحضور النائب مصطفي بدران أمين عام الحزب والدكتور أحمد ماهر امين التنظيم، ومحمود معوض الأمين المساعد للأمين لمدينة أسيوط، والنائبة صفاء عيادة أمينة المرأة بالحزب وسيد عبد العزيز أمين اللجنة الدينية وكافة أمانات الحزب بالمحافظة.

جاء هذا الاجتماع بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن والفريق أسامة الجندي النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام.

وبدأ اللقاء بكلمة للنائب مصطفي بدران أمين الحزب بالمحافظة، مرحبًا بالدكتور أمين التنظيم وكافة أمناء الأمانات بالمحافظة.

وتحدث بدران، عن المرحلة الجديدة التي يتم سطرها في تاريخ العمل السياسي لحزب حماة الوطن، مطالبًا بالعمل تحت روح الفريق الواحد و انكار الذات و واستمرار الحياه الحزبيه غير مرتبط باستمرار الاًشخاص.

وحث بدران، الشباب علي الانتشار بكافة انحاء المحافظة، فالحزب يهدف الي تواجد كافة اطياف المجتمع، وانه سيشهد مرحلة جديدة تحتاج لتضافر جهود المخلصين من الشباب.

وعبر الدكتور احمد العطيفي، عن سعادته بتواجده بمحافظة اسيوط، قائلا : "هي زيارة لاهلي وانتم اهلي "وابلغ الحضور تحيات الفريق جلال هريدي رئيس الحزب والفريق اسامه الجندي النائب الاول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير الامين العام وشكر جميع امناء الامانات علي حضورهم .

وأكد "العطيفي"، دعم الحزب بكل قياداته لتبني أي خطة أو استراتيجية متكاملة من الأمانة تتعلق باختصاصاتها، لدراستها ومناقشتها بشكل مؤسسي، بما يعود بالفائدة على المواطن المصري ،وان امانة اسيوط هي التحدي الاعظم لييي من بين امانات الجمهورية ال٢٨ وليس ٢٧ لانضمام أمانة جديدة وهي العاصمة الادارية .

ووجه العطيفي، رسالة لكافة أمناء الامانات ان كل من يشارك في الحزب لابد أن يدرك اننا نسطر سطر جديد في السياسة ونحن حريصين علي تقديم نموذج مختلف، لذلك علي كل عضو ان يدرك انه سفير لحزبه داخل مصر، وسفير في الخارج لدولته.

وأوضح العطيفي، أن العمل السياسي وجهة مصر في الداخل وفي الخارج، واننا امام تحدي كبير وعلي الجميع اثبات ذاته من خلال مشاركته باعماله الابتكارية وليس التقليدية .

وأشار أمين عام التنظيم بالحزب، إلى أن الحزب يتبع حاليا اسلوب حديث ويستخدم احدث التقنيات للتقييم من خلال كوكبة من الاساتذة والعلماء وايضا تم الاستعانة بعباقرة اليكترونين للعمل بال "Gis "من خلال شاشات تقيم العمل بالمحافظات وتتابعهم بشكل مستمر للوقوف علي احتياجات المحافظات في خطة العمل .

ووجه العطيفي، رسالة لشباب الحزب، بضرورة وضع في حسابتهم أن حزب "حماة الوطن" لكل المصريين ويعمل من أجل الوطن، وانه ينسق مع الاحزاب المتواجدة علي الساحة وذات الايديولوجية فيما يصب في مصلحة القيادة السياسية، كما راينا مبادرة "وطن بلا غارمات "مع حزب وان الحزب سيشهد برتوكولات مع أحزاب خارج مصر وداخل مصر خلال الشهور القليلة المقبلة.

وطالب أمين عام التنظيم بالحزب، أمناء الأمانات بالعمل والتجهيز لاستحقاق المحليات فهو اهم الاستحقاقات التي تبين نجاح الأحزاب، مشددًا علي ضرورة ضم اكبر عدد ممكن من العضويات للامانات وتوسيع قاعدة المشاركة خلال المرحلة القادمة ولكن العضويات التي نقصدها هي المبنية عن القناعات الحقيقية.

واستمع العطيفي، في نهاية اللقاء لطرح عدد من الاسئلة حول طرق التعامل في المرحلة القادمة وكيفية جدولة الانشطة والورش خاصة مع ازمة كورونا التي لم تنتهي حتي الان، مؤكدًا ان العمل سيتم ببعض الورش التي ستكون "أون لاين " وتفعيل الانشطة من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.