منسق جلسة مباحثات فيينا: نهدف لعودة واشنطن لخطة الاتفاق النووي

قال منسق جلسة مباحثات فيينا، قبل قليل، "نهدف لعودة واشنطن لخطة العمل المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي"، وفقا لما نقلته قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وكان ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا ميخائيل أوليانوف، قال إن الأطراف المشاركة راضية حتى الان عن التقدم في مفاوضات فيينا .

وأضاف أوليانوف أن المباحثات تحرز تقدما ملموسا ولكنه تقدم بطئ.

وأوضح أوليانوف في تغريدة على حسابه، اليوم السبت، أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعا تقييميا عند الظهر.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد المبعوث الصيني للمحادثات النووية الإيرانية أن كل الأطراف اتفقت على تسريع الوتيرة والخوض في عمل أكثر موضوعية بشأن رفع العقوبات.

وفى وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا أن جلسة رسمية جديدة للجنة المشتركة ستعقد ظهر اليوم.

وسيترأس الاجتماع إنريكي مورا نيابة عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، كما سيحضره ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

و سيقيم المشاركون المناقشات الجارية حول احتمال عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لتلك الخطة من قبل جميع الأطراف.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتبر أن قرار إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% لا يسهم في نجاح محادثات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

و قال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، عقد أمام البيت الأبيض، إن خطة إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% "لا تفيد".

كما شدد بايدن على أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تنبؤات بشأن نتائج المحادثات في فيينا، لكنه أعرب عن سعادته بانخراط إيران في العملية التفاوضية بشأن العودة للاتفاق النووي، وفقا لوكالة أنباء تاس.

و تجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة بايدن قبل رفع العقوبات.