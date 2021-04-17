بدء أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الستين بالإسكندرية

تكلفة المشروع مليون ونصف جنيه

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إشارة بدء أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الستين بحوض عشرة بنطاق حي المنتزة ثان، بطول كيلو متر، وتكلفة تقديرية مليون ونصف جنيه، ويعد من أهم الشوارع الرئيسية بقرية حوض عشرة، ولم يتم رصفه منذ مدة طويلة.

وأوضح المحافظ أن أعمال رصف الطريق جاءت استجابة لشكاوى أهالى قرية حوض عشرة، ومطالبهم برصف الطريق بداية من كنيسة حوض عشرة وحتى كوبرى الستين، مضيفا أنه على الفور تم إدراج الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى 2020/2021.

وأكد الشريف أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات وفي حدود الاعتمادات المتاحة، ذلك فضلا عن محاولة توفير إعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القري والمحاور الرئيسية لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ النائب سامح السايح، والنائبزأبو العباس فرحات، والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والنائب محمد حسين الحمامي، والنائب أشرف سردينة، والنائب إيهاب زكريا عطا الله، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، واللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزة ثان.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في فبراير الماضي، عن البدء الفوري في أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من شارع مصطفى كامل الرئيسي بنطاق حي المنتزه أول، بعد تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من ميزانية المحافظة للبدء في الأعمال، وذلك في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين.

وكلف المحافظ مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة أمل محمود، بالبدء الفوري في أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل، مشيراً إلى أن الشارع لم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عاما، وتم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من الميزانية لرفع كفاءته.

وأكد الشريف أن أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل ستتم بالتوازي مع أعمال التطوير التي تتم بمربع سيدي بشر قبلي والتي تستهدف رفع كفاءة وتطوير 157 شارع بطول 29 كم. والتي تأتي ضمن أعمال التطوير بالمربع بتكلفة 74.8 مليون. تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 7 مناطق عشوائية بالإسكندرية بتكلفة 811 مليون جنيه.

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