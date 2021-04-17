الهند: إصابات كورونا في 10 ولايات تمثل 79.32% من الحالات اليومية

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن إصابات فيروس كورونا المستجد اليومية لدى 10 ولايات وأقاليم اتحادية تمثل 79.32 بالمائة؛ مما سجلته البلاد من إصابات جديدة للمرض.



وقالت الوزراة - في بيان نقلته قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم السبت - إن من بين تلك الولايات ماهاراشترا التي سجلت أعلى إصابات يومية بلغت 63 ألفًا و 729 حالة، تليها /أتر برديش/ بـ 27 ألفًا و360 إصابة، ثم العاصمة نيودلهي بـ 19 ألفًا و486 إصابة.



وبصورة إجمالية، بلغ عدد جرعات اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) التي تم منحها في الهند 11,99,37,641 جرعة، وفقًا لتقرير صادر اليوم.



وكانت الهند قد أعلنت - في وقت سابق - تسجيل 234 ألفا و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 14 مليونا و526 ألفا و609 أشخاص.



كما سجلت البلاد أيضا خلال نفس الفترة ألفًا و341 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 175 ألفا و649 شخصا.

ما يزيد من المخاوف هو اكتشاف ظهور سلالة جديدة من الفيروس في الهند.

الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية أكدت خطورة السلالة، وقالت إن اللقاحات المسجلة قد تكون أقل تأثيرا عليها، بينما يقول علماء إن الأبحاث على السلالة الجديدة أثبتت أنها تحتوي على طفرات تجعل منها أكثر قدرة على الانتشار والعدوى.

مسؤولة ببرنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، قالت إن " السلالة تم اكتشافها لأول مرة في ولايتين هنديتين بنهاية عام 2020، وقد زادت حالات الإصابة بهذه السلالة من الفيروس منذ نهاية العام الماضي".

وأوضحت أن الفيروس يتحور ويتغير بمرور الوقت، وهذا أمر مثير للقلق نظرًا لأن هذه التغيرات تمنحه القدرة على الانتشار والعدوى، "مما يكون له انعكاس على إجراءاتنا المضادة لمواجهة الجائحة التي تشمل استخدام اللقاحات".

تطور يثير المخاوف من آثاره السلبية على تدابير مواجهة الفيروس ليس في الهند، فحسب بل في العديد من بلدان العالم خاصة ما يتعلق منها باللقاحات المستخدمة.

ويعتمد برنامج "كوفاكس" الدولي لتوزيع اللقاحات على المصنع الموجود في الهند لتوفير الجرعات لأكثر من تسعين بلدا ناميا حول العالم، وأي تأخير أو توقف في هذا المصنع قد ينعكس سلبا على القدرة في التوزيع.

وقد أبطأت الهند المساعي التي يقودها برنامج "كوفاكس" لإرسال لقاحات لدول أخرى من المصنع الموجود على أراضيها حيث تبحث السلطات تغطية احتياجاتها الداخلية المتصاعدة أولا.

وتأتي هذه الموجة الثانية في الوقت الذي استخدمت فيه الهند أكثر من مئة مليون جرعة لقاح منذ يناير الماضي، في محاولة لتعزيز برنامج الوقاية.

ورغم أن الهند هي ثالث دولة على مستوى العالم في ما يتعلق بمعدل إعطاء اللقاح لسكانها، لكن يبدو أن هذا ما زال غير ملائم بالمقارنة بعدد السكان الضخم.